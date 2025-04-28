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〈財經週報-時事求是〉繳稅季節

2025/04/28 05:30

政府提高扣除額，顯示鼓勵生育、照顧租屋弱勢族群的政策將會持續，可以做為個人長期財務規劃的參考。（中央社資料照）政府提高扣除額，顯示鼓勵生育、照顧租屋弱勢族群的政策將會持續，可以做為個人長期財務規劃的參考。（中央社資料照）

■魏錫賓

美國總統川普提出的對等關稅政策，不僅已衝擊金融市場，企業與個人面對不確定性加劇，也在摸索新的投資策略。財政部為讓大家有較多時間因應，將每年5月要完成的綜所稅報繳，延長1個月；罕見的措施，除了反應關稅戰的嚴峻，也是審視生活條件的機會。

對政府來說，財務穩健是運作的基礎。前美國總統柯立芝（Calvin Coolidge）提過，政府必須是永續運作的機構，無論景氣好壞，它們都必須持續運作，「如果在景氣良好時，稅收與債務已經達到人民所能承受的極限；那麼在景氣低迷時，災難將無可避免。」巧婦難為無米之炊，政府稅收來自人民，因此也和一般人一樣，收支之間，要能巧妙搭配，甚至更應錙銖必較。

2020年新冠肺炎疫情向全球擴散，當年全國稅收較預算數短徵223億元，且較前一年減少719億元，主要是因封城鎖國，使工商活動陷於困頓，營利事業所得稅僅徵得4,771億元，較前一年下滑達1,709億元，減少了26.4%；不過，當年綜所稅依然維持成長0.7%，金額並超越營所稅，達到5,047億元。

在台灣，營所稅稅收起伏甚大，而綜所稅是非常重要且相對穩定的政府財源，二者合計，去年已超過總稅收的一半。2024年全國稅收新台幣3兆7,619億元，且較預算數多了5,283億元，都是歷年最高，其中綜所稅8,291億元，較前一年成長9.8%；營所稅雖僅成長3.9%，但金額達11,220億元。

最近4年（2021至2024年）全國稅收大幅超過預算數，根據財政部分析，主要原因是因上市櫃公司獲利持續成長、利息所得與薪資均增加，使得綜所稅等稅收明顯地持續成長。

政府的稅收由人民而來，政府稅收增加，表示大眾繳得稅增多，可是不代表會因此變得更窮。根據主計總處統計，個人所得在扣除利息、社會保險保費、稅金等之後，可得到的個人可支配所得金額，在最近幾年綜所稅都大幅成長的情況下，仍持續創下新高，平均每人可支配所得在2023年已超過40萬元。在經濟活動熱絡下，財富隨著一起成長。

有所得，所以繳稅，賺得多，繳得多也合理；不過，從稅制的改變，可以發現政府提高扣除額，以鼓勵生育、照顧租屋弱勢族群的政策將會持續，而資本利得免稅，也顯示資本市場健全的重要。這些不是短期因素，但可以做為個人長期財務規劃的參考。

2022年營所稅收超過1兆元，這幾年還繼續成長，雖然速度相對較慢，但2024年仍為個人綜所稅收的1.35倍；從賦稅收入看，經濟成長還是使財源寬裕的最有效方法，不管是對個人、企業或政府來說。對等關稅是否造成衝擊，還是要看談判後，關稅能否有效地降回到合理的位置。

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