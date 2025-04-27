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台股西進匯回續創高 累積首度破兆

2025/04/27 05:30

上市櫃公司 西進匯回首度破兆（資料來源︰金管會製表整理︰財經新聞群組）上市櫃公司 西進匯回首度破兆（資料來源︰金管會製表整理︰財經新聞群組）

〔記者高嘉和／台北報導〕根據金管會最新統計，去年台股上市櫃公司西進累積原始投資金額約二兆八四三六億元，年增額一○八○億元、年增幅三．九五％，而投資收益匯回金額一八六四億元、年增幅二十四．一％，出現「西進減速、匯回增速」的趨勢；而去年上市櫃公司投資收益累計匯回達一兆四○六億元，也是首度破兆元。

去年收益匯回1864億 年增24.1％

到去年底，上市公司六八六家、上櫃公司五二五家，合計一二一一家赴中國投資，占全體上市櫃公司總家數的六十八．四六％，較前年增兩家。

上市櫃公司去年投資收益匯回金額一八六四億元，到去年底上市、上櫃公司投資收益累計匯回金額分別達九四九四億元及九一二億元，合計一兆四○六億元，占累積原始投資金額二兆八四三六億元的三十六．五九％，持續改寫新高。

金管會分析，上市櫃公司投資收益匯回加速，主要是配合集團資金規劃策略，將盈餘、現金股利匯回所致，上市、上櫃公司分別以其他電子業及電子零組件業累計匯回金額較大。

另到去年底止，上市七四八家、上櫃五八○家，合計一三二八家赴非中國的海外投資，占全體上市櫃公司總家數的七十五．○七％，年增加二十六家。

上市公司累計非中海外投資九兆七九四億元、上櫃公司七一六五億元，合計九兆七九五九億元，年增一兆一七六六億元；金管會分析，主要是併購取得海外子公司，或海外子公司營運資金需求、參與現增，因此增加海外投資金額，上市櫃皆以半導體累計投資金額較大。

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