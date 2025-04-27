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台股14兆藏富低稅地 新加坡取代香港調度地位

2025/04/27 05:30

新加坡低稅負特性，也是台資海外「藏富」的第三地，川普2.0關稅戰再起，停泊在新加坡的期末投資餘額也首度超越香港。（資料照）新加坡低稅負特性，也是台資海外「藏富」的第三地，川普2.0關稅戰再起，停泊在新加坡的期末投資餘額也首度超越香港。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕除了香港是台商西進跳板外，英屬維京群島、開曼群島、新加坡及薩摩亞等地因其低稅負特性，也是台資海外「藏富」的第三地，光這五個地點，台股上市公司帳面投資餘額合計就破十四兆元；川普一．○第一波美中貿易戰開打後，除了上市公司赴美原始投資金額超車香港外，停泊在新加坡的期末投資餘額也首度超越香港。

台商海外資金 星取代港調度地位（資料來源︰公開資訊觀測站製表整理︰財經新聞群組）台商海外資金 星取代港調度地位（資料來源︰公開資訊觀測站製表整理︰財經新聞群組）

台股期末投資餘額 星超車香港

根據上市公司最新二○二四年報，海外期末投資餘額最多的是英屬維京群島的四．五五兆，其次為開曼群島的三．九三兆、新加坡的二．三一兆、香港的二．二六兆及薩摩亞的一．一三兆元。

某上市公司財務長分析，上市公司海外投資、尤其是中國，九成以上是採間接持股方式，透過低稅負第三地來持有投資地點公司的股權，好處是期前規劃、期中營運、投後利潤分配與退場等各環節，都可提供高度靈活性；例如某IT代工大廠與食品大廠就是母公司先在開曼群島架構上層控股公司，轉投資香港子公司後再轉投資中國孫公司。

他說，若從上市公司自行上傳的海外子公司資料來看，期末投資餘額減去原始投資，可視為將盈餘停泊在海外，數字達數十兆元；但因多採取多層次架構的間接投資，難免會重複計算，就算打對折，估算上市公司海外投資盈餘未匯回總額至少超過十兆元。

若對比川普一．○、拜登時期到川普二．○起步的三個時間點，可發現台股公司不僅海外投資趨勢轉變、資金停泊地點也改變。美中首波貿易戰開打前的二○一七年底，赴港投資原始金額數倍於新加坡、美國，二○二○年赴美與新加坡投資加速、赴港開始煞車，二○二四年底赴美原始投資金額逾一．四兆、已超過香港的一．○六兆元，赴新加坡期末投資餘額達二．三兆、首度超過香港的二．二六兆元。顯示台股西進急煞、加速南向的「中國加一」，星國已取代香港的台商海外資金調度中心地位。

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