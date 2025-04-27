香港99%出口靠轉口 2.2兆台資進退兩難

香港本地出產占其出口比重僅1％出頭，近99％是靠轉口貿易，香港勢必成為這波美中關稅戰的「最前線」，台資過去視香港為西進跳板，如今處境陷入進退兩難。（路透檔案照）

〔記者高嘉和／台北報導〕根據最新統計，到去年底止，台股上市公司赴港合計期末投資價值逾二．二兆元，較川普一．○啟動第一波美中貿易戰前二○一七年底的一．五兆元，增加四十六％。川普二．○對中國又加徵一四五％高額關稅，香港亦包含在內；經貿官員分析，香港本地出產占其出口比重僅一％出頭，近九十九％是靠轉口貿易，香港勢必成為這波美中關稅戰的「最前線」，台資過去視香港為西進跳板，如今處境陷入進退兩難。

美對中課145％關稅 香港包含在內

早年台商西進中國，常利用香港做為中國子公司的控股架構，除考量中港間的自由貿易協議與租稅優惠外，低稅負也是考量因素之一，因此台商制定資金轉移匯出以及退場計畫等，也常以香港控股公司來收取股利或是資本利得。以台股上市公司為例，到二○二四年底累積自台匯出赴港投資金額達一．○六兆元、期末投資餘額達二．二六兆元，顯示香港做為台商西進的資金停泊與調度地，以利未來持續滾動投資。

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上市公司將香港視為西進跳板，幾乎都是聚焦中國內需市場。傳產集團以台塑最積極，旗下三寶台塑、南亞與台化合計自台匯出赴港原始投資金額達一○三○億元、期末投資餘額二二九四億元，其次是統一的四九一億元、六四六億元；金控股以富邦金手筆最大，原始投資金額四五六億元、期末餘額為八三五億元；電子股以聯發科原始投資金額一一三四億元、期末餘額一三一三億元為最多，其次是臻鼎-KY的五○一億元、一二七七億元。

被視為中國洗產地「主犯」

經貿官員分析，隨著香港「內地化」，中港在政治與經濟上已高度綑綁，香港最大進出口地都是中國。二○二四年香港總出口五八二四億美元，其中本地出產僅七十四美元、轉口達五七四九億美元，轉口貿易占比近九十九％；而香港去年進口六三一○億美元中，有超過四十五％來自中國。

官員指出，從近十年香港出口市場占比變化來看，中國占比從二○一三年的五十四．八％增至二○二四年的五十九％，同期間美國從九．三％降至六．五％，歐盟從九．四％降至六．一％，東協則從六．七％增至八．七％，顯示美、歐築起關稅高牆，阻擋中國傾倒過剩產能，香港被視為中國洗產地的「主犯」、東協就是「共犯」，當香港轉口貿易逐漸被擠壓，台商也得重新思考其「跳板」的價值是否可持續。

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