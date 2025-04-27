USTR簡化流程 拚2個月完成18國談判

為了簡化對等關稅的談判，川普政府將採用美國貿易代表署（USTR）設計的新架構，以兩個月的時間，依據該架構與十八個主要貿易夥伴進行滾動式談判。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕華爾街日報報導，知情人士透露，為了簡化對等關稅的談判，華府官員將採用美國貿易代表署（USTR）設計的新架構，以兩個月的時間，依據該架構與十八個主要貿易夥伴進行滾動式談判。目前尚不清楚哪些國家將據此進入談判，但可能排除中國，因為美國總統川普已單獨挑出北京，對其徵收至少一四五％的高關稅。

首輪對象 可能排除中國

報導指出，該架構列出範圍廣泛的談判類別，包括關稅與配額、非關稅貿易壁壘（例如針對美國產品的監管規範）、數位貿易、原產地規則，以及經濟安全與其他商業議題等。知情者表示，美國官員將依據這些類別，闡明對個別國家的要求。

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將採USTR設計的新架構

消息來源說，美國計畫在未來兩個月內，依據此新架構與十八個主要貿易夥伴進行談判。初步規劃是第一週與六個國家談判，第二週與另外六國談判，第三週與剩下六國談判，十八國的談判週期將重複進行，直到川普政府設定的七月八日期限為止；美國將對未能達成協議的國家課徵對等關稅。

USTR一名發言人說，「總統川普與USTR已明確表達美國的目標，而我們的貿易夥伴非常清楚他們各自能提供什麼」。白宮新聞秘書李威特指出，過去一週美國已收到貿易夥伴送交的十八份書面提案，目前正在進行審閱。

日、南韓初談「有成效」

報導說，目前還未能確定哪些國家將依USTR的架構進入談判。有些國家、例如印度與美國的貿易談判似乎進展較快速。川普二十二日接受時代雜誌訪問也說，與日本的談判接近達成協議。美國財長貝森特二十五日表示，過去一週與日本、南韓的初期貿易談判「富有成效」。

不過，一些貿易談判仍停留在高層和籠統層面，比如歐盟經濟事務專員指出，歐盟仍在等待川普政府提出具體要求。USTR發言人則駁斥稱，美國已多次向歐洲闡明其架構。

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