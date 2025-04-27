川普︰除非中國實質讓步 關稅不會調降

美國總統川普25日指出，除非北京做出「實質性」讓步，否則他不會降低中國145％的高關稅。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普二十五日指出，除非北京做出「實質性」讓步，否則他不會降低中國一四五％的高關稅；同時，他也不太可能再度核准暫緩實施對等關稅九十天，此說顯然加劇各國與美國談判貿易協議的壓力。

不會再展延關稅豁免90天

川普在「空軍一號」上，被記者問及希望看到北京做出什麼實質讓步時說，一個「開放的中國」。他指出，「進入中國銷售我們的產品、開放中國，那將是一個巨大的勝利，但我甚至不確定我會提出這一要求，因為他們不想開放」。

請繼續往下閱讀...

他認為金融市場正在適應他的關稅政策，並淡化本月他宣布對等關稅衝擊約六十個美國貿易夥伴後的股債市場波動。他說，「我說會有過渡期，人們還沒有了解這一點，現在開始理解了」。至於是否再度延緩對等關稅九十天？他說，「不太可能」。

川普稱習近平已致電 中方仍否認：混淆視聽

上任已滿百日的川普二十二日接受時代雜誌專訪時表示，「我們與中國舉行會議，我們與每個人相處融洽」。他也說，如果中國國家主席習近平沒有先致電，他不會主動打電話給習，而「若他打電話來，我不認為這是他示弱」。二十五日他沒有回應他何時與習通話的提問，僅說「我將在適當時候讓你們知道，讓我們看看美中能否達成協議」。

點名黃仁勳、魏哲家「值得信賴」 相信會落實投資美國承諾

在二十五日發行的時代雜誌專訪中，川普也提到輝達執行長黃仁勳與「來自台灣的魏哲家」投資美國的承諾。川普指出，他相信他們的承諾，因為他們是值得信賴的人，然而更重要的是「他們別無選擇，因為如果不這麼做，他們將無力支付關稅；若在美國製造就沒有關稅」。黃仁勳先前承諾將在美國投資五千億美元，台積電董事長魏哲家則承諾投資逾一千億美元。

中國駐美大使館二十五日聲明說，「中國與美國並未就關稅進行任何磋商或談判，美國應停止混淆視聽」；北京已連日否認雙方舉行談判。

路透指出，這是近期一連串美中矛盾的訊號之一，令人難以判斷正威脅全球成長的貿易戰是否降溫；這種各說各話情況將大幅升高川普關稅政策的不確定性，這不僅攸關中國，還涉及數十個爭取與美國達成協議以減輕高額關稅負擔的國家。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法