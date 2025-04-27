藍白凍刪預算 政院本部5月後付不出水電費

行政院提出4100億元的強化安全韌性特別條例草案，其中包括撥補台電1000億元，不過，行政院院本部卻因今年電費遭立法院凍刪，5月以後就付不出電費。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院提出四一○○億元的強化安全韌性特別條例草案，其中包括撥補台電一○○○億元，不過，行政院院本部卻因今年電費遭立法院凍刪，五月以後就付不出電費，行政院長卓榮泰已指示要在最短時間內提出解凍案；據了解，如立法院能及時解凍，電費問題就能緩解，但若無法順利解凍，恐得比照監察院，向台電提出還款計畫。

夏天即將來臨，行政院秘書處已在院內公告，中央空調冷氣開啟時間調整，五月中旬至十月底，原則上午十時至下午四時開啟，至於其他月份，日間氣溫達二十九度以上時段開啟，最晚不超過下午四時。

請繼續往下閱讀...

撙節電費 冷氣只開啟6小時

另外，為撙節電費支出，行政院圖書室原是上班時間就開放，但從四月一日起調整開放時間為每週一至週五下午二時至三時，每天只開放一小時。

政院人士指出，業務費包括水電費等，行政院的業務費原編列三．三億元，被刪一．五億元，且被凍結七十％，要執行三十％才能送解凍案，以目前執行率來看，恐怕要到六月才能達三十％，因此五月以後，行政院恐無法支應水電費，現在必須非常撙節，如果行政院送到立法院的解凍案能及時解凍，或許有機會可以多撐幾個月。

卓揆已在日前行政院會表示，立法院所列「特殊凍結項目」有四十九項、八六一億元，確實造成行政部門難以提出解凍案，不過，為了不影響各部會未來公務執行及政務推動，他已請各部會在最短時間內，將解凍案全數提出，期盼立法院能儘速有效率地審議，讓國家快速向前行。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法