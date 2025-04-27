大阪世博台灣Tech World館》致敬日愛台博物學家 叁式攻頂玉山取材

Tech World館自然劇場，由新媒體藝術團隊「叁式」負責，總監曾煒傑指出，初衷與靈感是受熱愛台灣的日治時代博物學家鹿野忠雄啟發，透過點雲技術展示台灣山岳百川，還加上檜木香氛，圖中為玉山嘉明湖。 （記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕大阪世博Tech World館被選為必逛展館之一，本報訪問Tech World館中負責自然劇場設計的新媒體藝術團隊「叁式」；總監曾煒傑指出，初衷與靈感是受熱愛台灣的日治時代博物學家鹿野忠雄啟發，盼傳達平等視野看待萬物；他也分享設計取材趣事，因團隊熱愛戶外運動，為了這回的設計，他首次攻頂玉山取材，並透過「點雲技術」的轉譯，將台灣島嶼風景投射在世界舞台。

「點雲技術」轉譯 台灣之美驚豔世界

Tech World館位在四樓的自然劇場，有著巨大長型的環景影像；曾煒傑表示，因建築規畫約三年前底定，且已有環景影像、檜木香味等設定，如同食材被準備好，「叁式」是視覺設計團隊，也就是要將食材處理好的廚師。

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曾煒傑侃侃而談他的發想初衷，鹿野忠雄是關鍵人物，在爬梳著作、紀錄片等，真心感受到他是熱愛台灣這塊土地，且其手稿多珍藏在上屆大阪世博公園內的民族學博物館，五十五年後的大阪二度舉辦世博，恰好有種穿梭時空的連結。

「叁式」視覺設計團隊八人為了取材還攻頂玉山主峰，「一開始也沒想到要這麼極致」，藝術總監何廷安在一旁打趣分享，尤其曾煒傑還是第一次爬玉山，更找來山岳研究者的雪羊當嚮導，整個過程感悟、收穫滿滿。

在自然劇場有限的三分鐘內，既有想傳達的理念，也有國家品牌任務。曾煒傑說，只能盡量兼容並濃縮二、三個重點，將玉山群峰穿越山林再到嘉明湖進入水中世界，利用雲影、光線「點雲技術」達到虛實平衡。

團隊也邀請Cicada樂團譜寫樂章。曾煒傑分享，初剪畫面時搭配的音樂通常接不起來，但配上Cicada音樂時，眾人都是「哇！也太搭了吧！」因為樂團就是在山林中創作音樂，「他們的音樂一進去，畫面什麼都對」。

自然劇場作為前面生命與後面科技劇場串接，各自任務與展現風格形式都不同；曾煒傑說：「看到很多種可能性，就是台灣的樣子！」

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