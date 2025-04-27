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大阪世博台灣Tech World館》台人文科技重返世博 百人團隊幕後功臣

2025/04/27 05:30

外貿協會副秘書長邱揮立(右)擔任這次大阪世博會台灣Tech World館館長。（記者林菁樺攝）外貿協會副秘書長邱揮立(右)擔任這次大阪世博會台灣Tech World館館長。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕玉山株式會社打造「Tech World館」，重返大阪世界博覽會。Tech World館長邱揮立透露，籌備過程近三年，不但要綜整各方意見，前期需要進行測試，展期間更要設備維護，貿協世博小組加上此次工作人員至少動用上百人，將台灣的自然人文科技呈現在世界舞台。

精通日語的邱揮立是外貿協會副秘書長，由他擔任Tech World館長。他透露，Tech world館籌備近三年期間，要整合政府與團隊等各方意見、達到共識是最難部分，內容來來回回已數不清楚調整多少次，至少耗時一年半到二年時間。

貿協為了世博營運組成大阪世博專案小組，會內挑選二十七人，並於日本面試徵選八十位工作人員，合計派出上百名人力來營運與維護，訓練至少一個月；邱揮立解釋，館內要有流水線般的導覽，一班人力就要十九人，日本與外籍工作人員負責主要解說，台灣工作人員就像是百貨樓管要排除特殊狀況。

要給參觀民眾的第一印象，首站生命劇場的重要性不可言喻，讓神木、花海等生態物種順利呈現。邱揮立說，一樓軟硬體設備整合真的很複雜，不可能等到建築物本體興建完成，才進行內容測試，為了高大的神木，找遍全台只有民視位於林口的攝影棚符合八米高條件，特地借場地測試，整個生命劇場到開展前最後一刻還不斷調整。

貿協世博專案小組李姓工作人員表示，參與籌備近二年時間，開展前一個月抵達日本，即使已熟悉策展內容，但仍記得第一次在Tech world館大螢幕投放時，只有滿滿地感動；她也分享，劇場沉靜的氛圍，不少人觀展後都默默拭淚。

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