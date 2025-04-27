大阪世博》貿協整合台科技 Tech World館展現美學軟實力

大阪世博台灣Tech World館首站生命劇場，560片華碩平板搭配上銀機械手臂，與工研院特殊投放技術，展示台灣豐沛生命。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕大阪世博登場，貿協在日本成立的民間企業玉山株式會社以Tech World館參展，如同館名一般，籌辦到呈現到處都充滿科技與技術，策展就利用數位雙生技術讓設計與硬體同步展開，點雲技術更將數位時代美學玩出千變萬化的多樣性，台灣的人文與自然借助科技力量，向世界展現美學軟實力。

大阪世博Tech World館晶片元素上出現台北101。（記者林菁樺攝）

獲選大阪世博必逛展館

外貿協會負責Tech World館策展，而內容由台灣設計院統籌，各自在策展與美學設計上展現一流功力。設研院將內容設計交給BITO、叁式、當若等三大設計團隊；叁式總監曾煒傑形容，數位時代的美學，可以接觸不同領域的可能性，透過點雲技術就有很大操作空間，在不同題目、美學之間轉譯，「點雲技術就很像擁有魔法」。

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他解釋，自然劇場利用點雲技法，步驟上要先將照片或影片等素材，經由軟體運算，得出一顆一顆點堆疊而成類似三D的立體模型，藉由點雲技術製作，可有很多樣態，像雲霧、像水，還可吹散或加入顏色等，並重新運算調整，融入個人風格與偏好等。

生命劇場數位雙生 展虛實整合

而打造生命劇場的舞台是設備開發團隊「穀米」，穀米團隊應用「數位雙生」系統，透過數位環境打造趨近現實的模型，讓設計團隊可以在前期就投入製作，不用等硬體完工才能展開工作。

穀米也與工研院開發生命劇場中花海機械設備，最複雜的技術層次是五六○片華碩平板組成的花海設備，透過上銀機械手臂進行連動控制，每株花有二個軸項運動，耗時快二年、十八人的團隊從機電到軟體設計，可排除干擾訊號，並讓一一二○軸控制實現。

科技劇場裸視3D 秀台IC硬實力

未來科技劇場則是闡述台灣晶片、半導體力量，由小女孩與機器人對話，告訴外界IC晶片的重要性，短片示警洪水、野火到冰山融化都由裸視三D呈現，充滿視覺震撼，而科學家透過提供解決方案協助人類，無人機技術再到空中飛車也同樣由裸視三D帶來驚喜。

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