赴基隆傾聽產業心聲 賴總統：為台灣找到下個階段機會

總統賴清德（左二）昨前往基隆大武崙產業園區與業者座談，傾聽產業界面對美國對等關稅的各項挑戰。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／基隆報導〕總統賴清德昨日前往基隆大武崙產業園區與業者座談，傾聽產業界面對美國對等關稅的各項挑戰。賴強調，行政院提出支持照顧計畫，總金額調整到九三○億元，已送立法院審議，希望直接聆聽業界聲音，讓未來的政策與措施更加貼近實際需求。業者希望政府與美國協商溝通，降低關稅、穩定匯率。

賴清德指出，政府已經籌組談判團隊，全力爭取關稅調降，保障台灣產業發展空間。目前第一階段談判已順利完成，政府也將持續努力推動後續協商。

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賴清德指出，這波對等關稅挑戰不只是為了解決當前問題，更是台灣產業轉型、強化國際競爭力的重要契機，期盼透過此次挑戰，找到下一個階段的機會，政府將積極推動中長期經濟發展計畫，持續深化與美國經貿合作，並強化全球布局，朝向「立足台灣、行銷全世界」的目標邁進，協助產業升級與永續發展。

業者盼補助優先納外銷中小企 升級AI製造

和光工業公司董事長許吉欽表示，公司專注於公廁自動化設備，包括自動馬桶、沖水器、水龍頭及消毒機等，屬於小眾但高技術含量的領域，產業鏈比較弱，但競爭力強，因為做的人太少。建議政府在補助政策中能優先納入具外銷潛力的小眾產業，並從產業鏈系統出發，協助導入AI應用、數位化與智慧製造，以提升產品競爭優勢。

南京資訊公司董事長吳宗寶則說，目前雖有九十天的十％關稅豁免期，但最終實際關稅尚未確定，企業仍面臨高度不確定性。他指出，許多會員廠商已自主盤點原物料來源，以因應未來挑戰，但部分廠商仍恐受影響，特別是六堵科技園區的相關企業。他呼籲政府，應及早針對潛在受衝擊產業擬定補貼措施，並提供融資優惠、稅務減免等實質協助，強化企業抗風險能力。

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