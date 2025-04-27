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林百里：關稅未影響AI需求 台供鏈難以複製

2025/04/27 05:30

廣達董事長林百里（左2）昨出席集團年度家庭日活動。（記者方韋傑攝）廣達董事長林百里（左2）昨出席集團年度家庭日活動。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達董事長林百里昨出席集團年度家庭日活動，形容AI（人工智慧）現在的發展程度，「如果有七步，現在才第二步」，他還強調，台灣供應鏈的完整性比較難以複製；廣達目前在手訂單並未因美國對等關稅產生變化，「有多少就給多少，尤其這幾個月趕快趕貨」。至於是否影響明年，他強調：「我們客人給的需求是沒變，資料中心是很重要的投資，他不投、別人投，（自己）就落後。」

廣達董事長林百里表示，台灣供應鏈的完整性比較難以複製；廣達目前在手訂單並未因美國對等關稅產生變化，「有多少就給多少，尤其這幾個月趕快趕貨」。（記者方韋傑攝）廣達董事長林百里表示，台灣供應鏈的完整性比較難以複製；廣達目前在手訂單並未因美國對等關稅產生變化，「有多少就給多少，尤其這幾個月趕快趕貨」。（記者方韋傑攝）

喊話用總舖師精神打造韌性製造 迎戰川普關稅

林百里指出，廣達未來的生產形式可能會是「總舖師的商業模式」，也就是「客人要我們去哪裡做（生產），我們都可以」，由於集團今年的訂單數量比去年更多，有信心能夠打破美中貿易戰產生的干擾，全年業績表現也將再創新高；有鑑於AI基礎設施的規模還會擴大，廣達全球九個組裝廠區都已準備就緒。

今年訂單數比去年更多

他強調，台灣供應鏈的完整性比較難以複製，因此前往新的國家布局區域製造相對不易，但是廣達仍有信心應對挑戰；除了代工事業，集團未來的研發工作也將持續超前部署，研發據點「不見得只在台灣」，而是嘗試走向國際，「這是一定要變，不然永遠一條蟲是變不了蝴蝶」，現在廣達已不同於以往，「我們獲利變多、投資更多做研發」。

下一步朝自主研發 不能一輩子幫人扛轎子

林百里說，唯有切入自主研發，而非因應客戶產品而做研發，才不會「一輩子幫人家扛轎子」，現在生成式AI應用滿地開花，運行成本逐年降低，就算後續發展路途漫長，「我對未來充滿非常多信心」。

林百里觀察到川普政策時常變動，對於科技產業未來發展「只能講趨勢」，講得太細，一旦川普又變，反而形同白講。

他以筆電產品為例，客戶付關稅，並將成本轉嫁給消費者，因此終端產品會漲價，但AI伺服器並非如此，不會因設備漲價、AI服務就漲價。林百里比喻，「烤箱漲價，店家的餐點不會漲價，是雞肉漲價，餐點才會漲價」，對於伺服器來說，電費就是雞肉，最直接影響運行成本，整體來看，在AI伺服器長期運作之下，機器設備本身所占的成本並不高。

林百里坦言，關於自己何時退休是個好問題，自己現在也沒有答案，因「人在江湖，身不由己」，現在公司生意越來越好，身體情況也越來越好、鬥志越來越強，尤其攜手集團員工共同奮戰，從代工玩到研發，要繼續為五年後的未來強化布局。

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