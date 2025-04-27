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因應美國關稅衝擊、美中貿易衝突 政院研議 投資台灣3大方案 融資優惠加碼

2025/04/27 05:30

行政院正研議加碼「投資台灣三大方案」的優惠措施，貸款額度會擴增、利率也會調降，擬由國發基金持續補貼。（資料照）行政院正研議加碼「投資台灣三大方案」的優惠措施，貸款額度會擴增、利率也會調降，擬由國發基金持續補貼。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕因應美國對等關稅衝擊及美中貿易衝突，行政院正研議加碼「投資台灣三大方案」的優惠措施，將調整中階技術人力核配比例，並新增銀行貸款額度，以及提供融資優惠利率。官員表示，貸款額度會擴增、利率也會調降，擬由國發基金持續補貼。

75％中國台商獲利遽降 協助回台

美中貿易衝突持續升溫，根據海基會統計，七十五％中國台商獲利急速下降，水泥業、建材業、塑膠橡膠產業或紡織業的衰退比例甚至達到九成以上。近五十％中國台商增加對中國以外的投資，近廿五％台商想結束中國的事業經營。中國國台辦日前也坦承，包括中國台商在內的出口導向型企業短期一定會受到影響。

為協助台商轉移陣地回台投資，行政院加碼規劃投資台灣三大方案，除延長三大方案至二○二七年，並調整資格要件，包括：擴大適用全球台商及外人投資企業，聚焦五大信賴產業、服務業及大健康產業，並要求具備AI運用元素。

返台貸款額度擴增 利率也會調降

行政院也正研議調整中階技術人力核配比例，並新增銀行貸款額度與提供融資優惠利率。對於現行產業類雇主申請中階人力名額，不得超過核配移工人數的廿五％，擬提高比例。

二○二二年至二○二四年，歡迎台商回台、根留台灣及中小企業三大投資行動方案，分別匡列二一○○億、一二○○億及一千億元貸款額度，國發基金並補貼手續費。官員指出，貸款額度一定會比投資台灣方案三．○總計的四三○○億元還多。由於九三○億元產業支持方案並未納入此部分，因此經費是續由國發基金支出，或尋找其他財源，還要進一步討論。

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