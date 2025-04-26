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飆股幕後》半導體龍頭拉貨 大綜飆漲1倍

2025/04/26 05:30

大綜本週股價漲幅高達36%。（取自網路）大綜本週股價漲幅高達36%。（取自網路）

記者歐宇祥／特稿

第一季製造業伺服器建置需求暢旺，系統整合廠大綜（3147）因半導體業龍頭廠拉貨力道強勁，第一季營收創新高，股價也步步高升，昨日開盤又跳空漲停、已連續3日亮出紅燈，以漲停價282.5元作收，站上新天價。本週大綜股價漲幅高達36%，若從4月股災低點137.5元起算，僅僅12個交易日，股價大漲逾1倍。

Q1營收31.5億 年增212%

受惠大客戶需求，大綜3月營收13.8億元，月增6.14%、年增329%，創單月新高，第一季營收31.5億元、年增212%，同創新高；並因股價劇烈波動，昨公告3月單月稅後淨利7128萬元、年增189%，每股稅後盈餘（EPS）達1.83元。

大綜以資訊基礎建設、資料中心建設等為核心業務，該公司指出，第一季因半導體大廠擴廠進度持續推進、伺服器建置需求強，帶動營收大幅提升，連帶使獲利成長，不過因伺服器建置毛利率相對低，第一季毛利率相對平淡。

大綜的製造業客戶比重約在6至7成，儘管美國對等關稅衝擊台灣製造業營運與前景，不過資訊軟體族群衝擊相對間接，大綜說明，目前仍在觀察90天關稅緩衝期是否對客戶拉貨有影響，若客戶因關稅提前拉貨、將會挹注第二季營收，不過目前尚未觀察到明顯跡象。

展望未來，大綜指出，因半導體大廠國內、外擴廠腳步不停歇，後續仍有望持續受惠，唯擔憂缺料無法如期交貨，第二季客戶拉貨動能應會與去年同期持平，持續觀察後續國際總經變化。

外資昨買超大綜76張，本週5個營業日合計買超984張，推升大綜股價，不過從15日起，大綜的當沖熱度就明顯提升，24日當沖成交量為4884張、佔比64%，同日資減券增、券資比明顯提升至44%，投資人應留意後續股價波動。

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