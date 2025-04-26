美中關稅戰需求遞延 長榮︰貨還在就不悲觀

長榮海運總經理吳光輝（左）表示，預期美中關稅戰只是貨量需求遞延的問題，只要貨還在，就沒有悲觀的理由。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮海運（2603）昨日舉行法說會，總經理吳光輝表示，美中貿易互補性太強，中國運往美國的貨物多是剛性需求，預期美中關稅戰只是貨量需求遞延的問題，只要貨還在，就沒有悲觀的理由，維持去年第四季對今年的看法，是審慎樂觀。

貨主觀望 4月艙位量減4成

另針對美國USTR的301條款，對中國製、中國籍船舶徵收港口費一事，吳光輝說，長榮旗下由中國建造的船，目前部署在歐洲、亞洲，而加計未來3年由中國建造的船舶，低於20%。

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吳光輝表示，美中互課高關稅對貨量有衝擊，在部分貨主觀望、暫停出貨下，4月艙位量減少30-40%、中國進出口量減少60-70%，預計第二季美國線貨量可能下修，而中國出口到美國貨量轉移到東南亞，4月初有這個現象，但不明顯，因整個供應鏈轉移，需要時間。

不過，根據資料顯示，中國出口到美國的貨量在泛太平洋航線的佔比，從2017年貿易戰開打時的69%，到2024年降到59%，7年僅降10個百分點，顯示美中貿易依存度比想像高很多，就長榮判斷，高關稅要長久持續有困難，兩國應該會完善處理此問題。

美國線佔比高 未來1年風險大

吳光輝指出，長榮的美國線佔比高，目前新簽的長約價量齊揚，其中，中大型客戶合約都已簽完，而因關稅問題、經濟前景不明確，中小型客戶簽約較慢，但預估4月底會全部簽完，主要是5月開始執行新約，客戶若不簽約，未來1年的風險會更大。

吳光輝說，過去美國因應下半年開學季的訂單，目前就要運送，若客戶現在不下單，會趕不上9月開學前的上架時間，這不是漲價問題，而是缺貨問題。

吳光輝說，第一季運價年增49%，貨量雖然增加較少，但還是呈現增加的趨勢，在貨價、貨量和油價的3大指標下，以去年第一季稅後淨利為基準，長榮今年第一季獲利情況相對樂觀。

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