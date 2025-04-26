官我什麼事專訪》標檢局長陳怡鈴：綠電交易跳躍成長 多管齊下促媒合

經濟部表示，再生能源憑證（T-REC）交易家數逐年跳躍式成長，累計交易量已突破70億度，買家也超過550家，其中近兩成是中小企業。圖為台鐵台東站設置太陽光電棚架，每年約可發綠電168萬541度電，不僅省碳還能帶來營收。（綠電示意圖，台鐵提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部標準檢驗局局長陳怡鈴接受本報「官我什麼事」專訪指出，再生能源憑證（T-REC）交易家數逐年跳躍式成長，累計交易量已突破七十億度，買家也超過五五○家，其中近兩成是中小企業；未來將逐步建立多元措施促進媒合，包括舉辦綠市集、「無電號承租戶」團購機制及建置統購分銷平台等；另為解決企業餘電煩惱，除提出「轉供月結制度」外，也精進做法推出「綠電沙盒計畫」。

經濟部標準檢驗局局長陳怡鈴接受本報《官我什麼事》專訪。（記者陳怡伶攝）

累計交易量突破70億度 中小買家占2成

陳怡鈴表示，從二○一七年綠電交易平台成立以來，協助更多企業取得綠電一直是經濟部的重點工作，朝供給端與需求端兩個方向努力。

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她說，供給端部分，積極布建綠電並引導更多綠電進入自由市場，例如離岸風電採競價方式，發電量幾乎全數進入市場，未來平均每年會有一．五GW的綠電進入交易市場；太陽光電方面，則簡化屋頂型光電小型案場的審核程序，去年有將近一千個光電案場進入自由交易市場，透過程序鬆綁，明顯見到屋頂型光電已逐步進入交易市場。

此外，台電將自有案場發出的綠電切割成小額定量的綠電商品，近兩年來共有四波小額綠電釋出，讓更多中小企業有更多的選擇來參與交易。

需求端也逐步更新，採取多元措施加強媒合。陳怡鈴指出，標檢局自二○一七年成立輔導團隊，提供綠電交易諮詢服務與媒合機制，此外，每年全台舉辦四至五場的綠市集。

另為解決無電號業者無法買綠電的問題，標檢局也規劃新機制，讓無電號承租戶能取得綠電，由商辦大樓房東「團購」綠電再分配至各租戶，例如一○一大樓就是率先使用此機制的商辦大樓，至今已有超過五十棟商辦大樓採行此措施。

標檢局也建置「統購分銷平台」，由台灣智慧電能公司（台智電）統一向風場開發商採購長期固定價格的離岸風電，再拆成小量、短期等多樣化的商品，分銷給中小企業。

陳怡鈴表示，綠電轉供過程中，業者反映台電採十五分鐘結算會有餘電問題，因此標檢局提出「轉供月結制度」，允許企業可在同樣時間電價的區段內挪用，若有餘電再採每月結算；另考量單一公司旗下多個廠區有不同的綠電需求，為進一步改進餘電問題，標檢局提出精進做法，也就是「彈性分配機制」（綠電沙盒計畫），單一公司可依各廠所需綠電自行分配。

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