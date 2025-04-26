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養兒防老不如存股？銀髮族逾3成有股利

2025/04/26 05:30

根據綜所稅申報資料，2022年高齡者總所得7452億元，以股利所得3778億元最多、占50.7％，加計利息、租賃所得，三項被動收入合計占近7成。（示意圖，中央社資料照）根據綜所稅申報資料，2022年高齡者總所得7452億元，以股利所得3778億元最多、占50.7％，加計利息、租賃所得，三項被動收入合計占近7成。（示意圖，中央社資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕根據綜所稅申報資料，二○二二年高齡有所得者二三二．五萬人、占高齡人口五成七，平均每人所得三十二．○五萬元，其中有股利所得者一三六萬人、占三十三．三％，且股利所得三七七八億元占總所得逾五成最多，平均每人股利所得二十七．八萬元，男性平均三十七．九萬元，女性平均十九．四萬元，相差近兩倍。

人均股利27.8萬

財政部表示，台灣今年將從高齡邁入超高齡社會，歷時僅七年，據衛福部調查，二○二二年六十五歲以上高齡者，主要經濟來源來自「本人」、占六成五，其中男性占比七成七、女性五成六，而高齡者有儲蓄或財產約占七成五。

財政部指出，二○二二年高齡有所得者二三二．五萬人、占高齡人口五成七，有利息所得者一七○．七萬人最多、占四十一．八％，股利所得一三六萬人居次、占三十三．三％，薪資所得僅三十八．五萬人、占九．四％，因高齡者多已退離職場。與二○一三年相較，高齡有所得者增加近六成，以薪資所得者增一．五倍最高，股利所得增一．一倍次之。

二○二二年高齡者總所得七四五二億元，以股利所得三七七八億元最多、占五十．七％，加計利息、租賃所得，三項被動收入合計占近七成。與二○一三年相較，股利、薪資所得各增三倍及二．三倍，因高齡人口增加，加上企業股利發放增加及薪資調升，但利息所得因利率下降而減二．一％。

按性別觀察，高齡者每人平均所得三十二．一萬元，其中男性四十五．九萬元、為女性二十．九萬元的二．二倍；各類所得額也是男性高於女性，股利所得男性平均三十七．九萬元、女性十九．四萬元，薪資所得男性平均六十一．二萬元、女性三十．九萬元，差距均約兩倍。

若將高齡者所得由低至高分為十等分位，第一至九等分位平均所得在三十九．八萬元以下，但最高十％平均所得達二三八萬元，且囊括七十七％薪資所得、八十二％股利所得及七十％租賃所得，可能為高層管理人員、專業人士，或藉由投資獲取高額股利。

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