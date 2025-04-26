囤房稅2.0自住優惠稅率 設籍期限延至6月2日

囤房稅2.0今年5月開徵，財政部表示，考量今年是新制實施第一年，自住房屋尚有91萬戶尚未設籍，因此將設籍期限延至6月2日，請民眾把握時間辦竣戶籍登記，並向地方稅稽徵機關申報，今年房屋稅就可適用自住稅率1％或1.2％。（中央社資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕「囤房稅二．○」將於五月開徵，繳納期限至六月二日。財政部昨表示，考量今年是新制實施第一年，且自住房屋增訂設籍要件，目前尚有九十一萬戶尚未設籍，因此將設籍期限由三月二十四日延至六月二日，請民眾把握時間辦竣戶籍登記，並向地方稅稽徵機關申報，今年房屋稅就可適用自住稅率一％或一．二％。

91萬未設籍戶 辦竣即適用自住稅率

財政部推出「囤房稅二．○」方案，去年七月起施行，今年五月首次開徵，住家用房屋採全國歸戶，非自住稅率提高為一．五％至四．八％，自住稅率維持一．二％，但本人、配偶及未成年子女限三戶，全國單一自住（排除豪宅）稅率則降至一％，同時新增自住房屋設籍要件。

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根據統計，去年自住房屋約七二一萬戶，目前已設籍六三○萬戶，還有九十一萬戶未設籍。財政部官員表示，部分民眾可能另有考量而未設籍，也可能來不及設籍，為落實自住輕稅目標，並減少徵納爭議，經與地方政府研商，將自住房屋設籍及申報期限放寬至六月二日，與房屋稅繳納期限相同。

房屋稅5月開徵963萬件 稅額首破千億、年增12.87%

財政部指出，今年房屋稅開徵九六三．一一萬件、年增十八．四六萬件或一．九五％，稅額首度破千億元、達一○二八．四二億元，年增一一七．二五億元或十二．八七％，主因今年非自住房屋開徵一七五．一五萬件、稅額二二九．九九億元，分別年增一．三四倍及一．四八倍。

今年非自住房屋稅件數、稅額增逾1倍

另，今年自住房屋開徵六三○．一一萬件、稅額二九六．三億元，均年減逾一成二，其中單一自住三○八．七四萬件、稅額一一○．一三億元。此外，新制規定低價房屋免稅以自然人三戶為限，受影響約六．八七萬戶、稅額約一億元。

財政部官員說明，房屋稅新制提高非自住房屋稅率，且改採全國歸戶、全數累進，並新增自住須設籍要件，因此開徵首年非自住件數及稅額倍增，自住件數及稅額則減少。

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