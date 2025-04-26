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川普貨幣戰？ 台經院︰台幣恐有升值壓力

2025/04/26 05:30

美國歷次關稅戰通常會伴隨貨幣戰，要提防下一步恐怕是貨幣戰，新台幣恐將面臨升值壓力。 （中央社資料照）美國歷次關稅戰通常會伴隨貨幣戰，要提防下一步恐怕是貨幣戰，新台幣恐將面臨升值壓力。 （中央社資料照）

下修今年經濟成長率至2.91％

〔記者高嘉和／台北報導〕台灣經濟研究院昨公布最新經濟成長率預測，隨著川普政府連番調整關稅政策、推動美國製造，導致全球貿易摩擦升溫下，預估台灣今年經濟成長將呈現「前高後低」格局，全年經濟成長率為二．九一％，較一月預測值下修○．五一個百分點。台經院景氣預測中心主任孫明德預警，美國歷次關稅戰通常會伴隨貨幣戰，要提防下一步恐怕是貨幣戰，新台幣恐將面臨升值壓力。

台經院最新廠商調查結果，三月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點續呈下跌態勢，且單月跌幅創下近年新高紀錄，顯示廠商對未來景氣多持審慎、甚至偏向悲觀的態度。

台經院指出，儘管美國暫緩對等關稅九十天並豁免部分電子產品關稅，但整體關稅水準仍維持在百年來最高點，未來政策方向仍不明朗；此外，美國針對中國的巨額關稅已近似貿易禁運，加上對等關稅可能破壞東南亞的轉口鏈，削弱中國出口，也可能推升美國消費品價格，進一步加劇通膨；若全球經濟持續受壓，台灣將面臨內外需同步轉弱的挑戰，消費信心與民間投資動能恐進一步趨緩，拖累整體經濟表現。

孫明德更預警，美國歷次關稅戰通常會伴隨貨幣戰，就算關稅戰暫告一段落，下一步恐轉為貨幣戰，特別是對美國順差較大的日本、台灣、越南、泰國等；不排除下一波就是貨幣戰，美國將施壓重點國家本幣升值，與關稅互為搭配，來實現其美國製造目的。

他分析，美國將緊盯主要貿易對手國本幣匯率，不會容許這些國家透過貶值來抵銷關稅效果，假如新台幣匯率被迫升值十％，加上目前基礎關稅十％，出口廠商就得面臨二十％成本上漲壓力；但如果日本能擋下這壓力，或許台韓壓力就沒有那麼大。

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