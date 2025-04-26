仿加墨與美談關稅 賴：台可助美打造AI中心

總統賴清德昨赴台南出席安平工業區與傳統產業業者座談。（記者王捷攝）

〔記者王捷／台南報導〕總統賴清德昨赴台南出席安平工業區與傳統產業業者座談，傾聽產業面對美國關稅的各種問題；賴清德指出，台灣在AI（人工智慧）產業上扮演關鍵角色，絕對有實力可協助美國打造全球AI中心。

賴總統除了強調之前提出的五大因應策略外，也說台灣希望仿照加拿大、墨西哥模式，與美方洽談關稅協定。他強調，台灣經濟實力充足，在AI產業上具關鍵地位，可望協助美國發展全球AI中心；政府在第一時間提出五大原則進行談判，保障台灣利益，絕對不會犧牲農漁業，且保障中小型、微型企業權益。

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賴清德舉例，之前在嘉義的座談中，有業者反映國內的台灣鯛關稅低於中國養殖的台灣鯛，但在美國市場價格卻不合理，所以當下已指示農業部介入協調，經銷商要公平對待台灣養殖戶，在座談會後台灣鯛漲了五元。

面對業界最關心的成本問題，賴清德說，對業界關心的電價調漲，在中國武漢肺炎期間，台電已積極配合穩定電價，在疫情期間未調漲，當時全球通膨壓力不小，日本、美國通膨指數都超過九％，台灣僅約三％，這是因為政府努力維持穩定核心成本，但不能一直要求台電不漲價，在野黨主張普發現金，面對關稅調漲，錢要花在刀口上，今年也希望不調漲電費，政府會將資源用於強化經濟韌性。

賴清德指出，台灣產業上下游完整，出口市場除美國外仍占七成以上，政府會持續與產業溝通，擬定中長期對策，共同應對未來的國際挑戰。

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