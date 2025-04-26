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關稅迫出口轉內銷 中通縮螺旋更惡化

2025/04/26 05:30

中國內需疲軟、價格戰激烈、利潤微薄、付款延遲及高退貨率等問題，不僅無法有效降低關稅衝擊，甚至將惡化螺旋式通貨緊縮。（法新社資料照）中國內需疲軟、價格戰激烈、利潤微薄、付款延遲及高退貨率等問題，不僅無法有效降低關稅衝擊，甚至將惡化螺旋式通貨緊縮。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國企圖降低美國高額關稅衝擊的策略之一，是力促出口商加大產品內銷，但許多依賴出口的製造業者認為，中國內需疲軟、價格戰激烈、利潤微薄、付款延遲及高退貨率等問題，不僅無法有效降低關稅衝擊，甚至將惡化螺旋式通貨緊縮。

螺旋式通貨緊縮（deflationary spiral）指商品價格下跌，使企業利潤減少，導致員工工資下降，從而抑制消費，引起了商品價格持續下跌，企業利潤進一步減少，如此持續惡性循環。

經營一家成衣廠的錢愛諾（音譯）告訴路透，她每外銷一件產品，利潤約二十人民幣（九十台幣），但內銷利潤僅十分之一。由於利潤微薄以及中國零售商不準時付款，或要求退回未售出產品而導致的「現金流風險」，她決定不尋求內銷。

分析師指出，這凸顯中國過度依賴出口以支撐成長，以及必須採取措施刺激消費者所得的急迫性；若無提振需求的財政刺激，中國市場任何產品供應的增加恐導致通縮壓力加劇，而引發反效果。

利潤非常、非常微薄 出口商轉內銷恐破產

墨爾本莫納許大學經濟學教授史鶴凌表示，中國因競爭激烈，利潤非常、非常微薄，有時幾乎為零，如果出口商轉向內部市場，一些廠商恐破產，這將進一步使消費力惡化。

中國商務部本月宣布，將支持出口商將產品轉內銷，以緩解關稅戰衝擊，此後在北京、廣東、海南島等地組織「對接」外貿活動，聚集製造業者、電商平台、超市、零售業以促進交易。

中國國家主席習近平昨主持中共中央政治局會議，強調「著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期」，並「充分備足預案」，因應外部環境急劇變化的不確定性。該會議承諾，創設新的結構性貨幣政策工具，擴大消費、穩定外貿，加快推動內外貿一體化，培育壯大新質生產力，打造新興支柱產業。

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