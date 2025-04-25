中華電信︰擴大「海地星空」投資

中華電信董事長簡志誠（中）指出，中華電信業務多元，關稅戰雖會讓資本支出增加，但也帶動海外業務商機，不需調整今年營運目標。 （記者王憶紅攝）

關稅帶動海外業務 台廠脫中轉南向 接洽盼攜手

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信（2412）雖然以內需市場為主，但面對美國川普總統開啟的關稅戰，也立即進行風險評估與情境模擬，以持續提高營運韌性。中華電信董事長簡志誠指出，中華電信業務多元，經過盤點後，關稅戰雖然會讓資本支出增加，但也帶動海外業務商機，整體而言，不需調整今年營運目標。

簡志誠說，中華電信今年持續擴大「海（海纜）、地（固網）、星（低軌衛星）、空（5G）」的投資，而部分設備是向歐美購買，關稅戰啟動後，會墊高建設成本，但關稅戰也帶來不少商機，包括台廠赴美設廠、在中國設廠的台廠轉移到東南亞，且在市場盛傳未來蘋果iPhone手機售價會調高下，4月iPhone手機銷售量的確明顯增加。

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針對市場傳出，中華電繼拿到台積電（2330）在日本熊本建廠合作案後，台積電美國建廠的網路基礎建設也花落中華電，對此，簡志誠並未正面回應，但他透露，台廠雖然多年前就陸續撤出中國，但近期仍有台廠計畫撤出中國、轉移東南亞，並與中華電信接洽中。

今年營運目標不變

簡志誠表示，經過整體盤點後，關稅戰的影響沒有大到須調整營收、資本支出，在沒有特別風險下，美國關稅政策對中華電影響小。

簡志誠表示，寬頻上網速度越來越快，為迎接AI時代，中華電信網路要更進化，還要「海地星空」連結，中華電過去在海纜、衛星投資達數百億元，未來仍是投資主軸。

在衛星方面，簡志誠表示，中華電已和低軌衛星業者Oneweb合作、kuiper洽談，與加拿大Telesat持續接觸，以打造衛星充足頻寬和強化網路韌性，在希望Gateway地面站要落地台灣，Oneweb第二代衛星有望在台設置地面站。同時，也與美國Astranis衛星公司接觸超過1年以上，目前談定策略合作引進其第3代小型同步軌道MicroGEO衛星，強化台灣上空的衛星通信容量，雙方合作的衛星預計今年底發射，最快明年整顆衛星頻寬專屬台灣使用。

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