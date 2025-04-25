台積A14良率優於預期／下世代先進製程 2028年量產

M31與台積電合作推進2奈米eUSB2 IP技術創新。（M31提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕台積電（2330）昨日舉辦2025年北美技術論壇，揭示其下一世代先進邏輯製程技術A14，A14製程技術計劃於2028年開始生產，截至目前開發進展順利，良率表現優於預期進度。

降低30%功率 密度增逾20%

台積電董事長暨總裁魏哲家表示，客戶不斷展望未來，而台積電的技術領先和卓越製造為客戶提供了可靠的創新藍圖。台積電的先進邏輯技術，例如A14是連接實體和數位世界的全方位解決方案組合的一部分，為客戶釋放創新，以推進AI未來。

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台積電表示，A14製程技術體現台積電在領先業界的2奈米製程上的重大進展，此技術透過提供更快的運算和更好的能源效率來推動人工智慧（AI）轉型，亦有望透過增進裝置端AI功能來強化智慧型手機功能，使其更加智慧。

台積電指出，A14將在相同功耗下，提升達15%的速度；或在相同速度下，降低達30%的功率，同時邏輯密度增加超過20%。

SoW-X+矽光引擎 秀技術肌肉

除了A14，台積電還發表新的邏輯製程、特殊製程、先進封裝和3D晶片堆疊技術，其中在CoWoS先進封裝技術，計劃在2027年量產9.5倍光罩尺寸的CoWoS，從而能夠以先進邏輯技術將12個或更多的HBM（高頻寬記憶體）堆疊整合到一個封裝中，台積電推出以CoWoS技術為基礎的SoW-X，以打造一個擁有當前CoWoS解決方案40倍運算能力的晶圓尺寸系統，SoW-X計劃於2027年量產。

此外，台積電為完備其邏輯技術的極致運算能力和效率，提供許多解決方案，其中包含運用緊湊型通用光子引擎（COUPE）技術的矽光子整合、用於HBM4的12奈米和3奈米邏輯基礎裸晶，以及用於AI的新型整合型電壓調節器，與電路板上的獨立電源管理晶片相比，其具備5倍的垂直功率密度傳輸。

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