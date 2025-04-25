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北北桃房市降溫 新建案每坪均價 季跌逾2%

2025/04/25 05:30

根據國泰房地產指數最新報告，第一季全國新案市況相較上季呈現價穩量縮。（記者徐義平攝）根據國泰房地產指數最新報告，第一季全國新案市況相較上季呈現價穩量縮。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕中央銀行第七波選擇性信用管制上路後，房市明顯降溫；根據最新國泰房地產指數，今年第一季台北市、新北市及桃園市，新案每坪均價季跌幅逾二％以上。

根據最新報告，第一季全國新案市況相較上季價穩量縮，尤其是去年九月央行祭出第七波信用管制後，多數都會區成交量已連兩季減少，今年第一季台北市、新北市呈現價量俱跌，其他五大都會（含新竹縣市）呈現價漲量縮的背離情形。

第一季全國、六都加新竹縣市的新案每坪均價表現，北北桃相較上季下跌，季跌幅分別約三．四四％、二％及三．六八％，其他都會區則呈現季漲，漲幅在四％內。

專家：價漲量縮區 修正風險高

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，該指數統計主要都會區新建案市況，包括預售屋及新成屋的即時資訊，第一季北北桃新案均價下跌，顯示房價已欲振乏力，後續要注意價漲量縮區域，未來修正風險恐更高。

第一季全國新案每坪均價約五十七．九一萬元，季漲幅○．七八％，七都中僅台南市、高雄市還不到四字頭、每坪逾三十六萬元，另桃園市每坪約四十四．七八萬元；台北市新案每坪均價約一二○．四一萬元，是二○二四年第三季以來，連續三季每坪突破一二○萬元。

不過，全國、七都的三十天銷售率，以及成交量指數均較上季下滑，全國季減約三十九．五七％，主要都會區中又以新竹縣市季減幅最大、約七十五．八一％，其次是高雄市的單季下滑五十一．六六％，其他都會區季減幅落在二十四％至四十一％之間。

房市專家何世昌指出，雙北市預售屋市況最穩定、來客組數最多，但新案均價卻意外下挫，反觀買氣較弱的台中、台南與高雄市等三都房價仍持續上揚，與認知中的市況截然不同；但都會區的成交量下滑，買方觀望氣氛濃厚。

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