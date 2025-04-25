月房貸餘額減速 土建融月減33億

中央銀行昨日公布三月國銀房貸餘額為十一兆一七四八億元，年增率九．三四％、創十一個月新低。（資料照，記者徐義平攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕政府打炒房奏效、房市降溫有感！中央銀行昨日公布三月國銀房貸餘額為十一兆一七四八億元，雖續創史上新高，但年增率九．三四％、創十一個月新低；代表建商信心的建築貸款餘額更降至三兆四三○六億元，月減三十三億元。

央行去年九月祭出第七波房市信用管制措施，搭配第四季起開始實施總量管制，房貸餘額增速已連續六個月放緩，且一連三個月跌破雙位數，今年第一季國銀房貸餘額僅增加九一六億元，約為去年第一季一八二五億元的一半。

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6都買賣移轉棟數年減21％

央行官員表示，房貸成長趨緩受到三大因素影響，第一、央行、金管會以及財政部等財金部會推動「健全房地產方案」逐漸發酵；其次，銀行受限於銀行法第七十二之二不動產放款天條的限制以及自主管理發揮效果；最後是買賣移轉棟數減少。

根據內政部統計，三月六都買賣移轉棟數年減二十一．○八％、首季移轉棟數年減二十三．六二％，與央行公布台銀等五大銀行首季新增房貸減少三○七億元的趨勢一致。

另外，建築貸款餘額在去年十月以三兆四五九六億元創下新高後，已連續三個月減少，今年二月雖然小幅增加，三月又降至三兆四三○六億元，年增率二．九七％，也寫下八個月新低。

國際經濟環境不確定性 建商考慮多

官員表示，雖然今年房市三二九檔期建商推案不少，但在整體房市氛圍較為保守下，今年推案金額遠低於去年上千億元規模，且從建築貸款餘額年增率來看，在二○二二年十二年跌破雙位數後，過去二年來，年增率一路收斂，顯示建商對於房市看法仍審慎。加上國際經濟環境充滿不確定性，不論業者還是民眾，都會考慮比較多。

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