非核家園延10年 陳明真：可減輕供電壓力

立法院教育及文化委員會24日邀請核能安全委員會主任委員陳明真列席報告業務概況並備質詢。（記者廖振輝攝）

同意過去投書主張 但核電廠延役須依專業判斷

〔記者陳嘉怡／台北報導〕核安會新任主委陳明真曾在二○二二年投書指出，基於綠能發展落後，為避免供電不穩，建議「非核家園」延至二○三五年（原目標二○二五年）。他昨赴立法院備詢時，有立委問及是否仍同意過去主張？起初陳明真並未正面回應，最後鬆口如果非核家園延到二○三五年，可以減輕供電壓力。

前民進黨不分區立委陳明真去年十二月接任核安會主委，他昨赴立法院備詢。國民黨立委柯志恩指出，陳明真在二○二二年的媒體投書曾提到，台灣綠能嚴重落後，在核電廠和部分火力發電廠陸續除役下，擔心供電不穩，建議非核家園應延長到二○三五年，詢問陳明真現在是否還認同此說法。

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陳明真回應，當時時空背景是第四天然氣接收站環評尚未通過，而能源議題是國家上位政策、也屬於國安議題，並未正面回應。柯志恩持續追問下，陳最後鬆口表示，「如果（非核家園）可以延到二○三五年，可以減輕（供電）壓力是真的」。

多位立委也關心國內新核能技術研究進度，國家原子能研究院長高梓木表示，新核能技術研究分為核融合、SMR（小型模組化反應爐）；其中核融合部分為「磁約束高溫電漿研究整合型計畫」，今年開始執行第二期的二年計畫，希望在二○二七年建構完成台灣首座小型球形托卡馬克實驗裝置（FIRST）並進行試運轉，預計投入經費約一．三億元。

SMR方面，高梓木表示，因應二○三○年美國首座商業型SMR問世，國原院兩週前向國科會申請四年期SMR大規模計畫─「壓水式小型模組化反應器爐心模擬與隔震技術先期研究計畫」，系統性研究SMR國際趨勢，盼幫助穩定供電、促進低碳化，作為未來產業或國家政策引進參考。該計畫也涵蓋不同型態反應器研究，部分可消除九成以上高階核廢料，將向國科會爭取每年一億元以上規模經費。

台灣最後一座運轉中核電廠、核三廠二號機將於下月運轉執照屆期，立法院民眾黨團日前拋出重啟核三公投案。陳明真表示，核三廠當年安全評估只評估四十年，能否繼續安全運轉必須再評估，並非公投通過就可延役，台電必須提出申請，核安會將依核安管制判斷，核准或駁回。

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