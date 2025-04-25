晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

非核家園延10年 陳明真：可減輕供電壓力

2025/04/25 05:30

立法院教育及文化委員會24日邀請核能安全委員會主任委員陳明真列席報告業務概況並備質詢。（記者廖振輝攝）立法院教育及文化委員會24日邀請核能安全委員會主任委員陳明真列席報告業務概況並備質詢。（記者廖振輝攝）

同意過去投書主張 但核電廠延役須依專業判斷

〔記者陳嘉怡／台北報導〕核安會新任主委陳明真曾在二○二二年投書指出，基於綠能發展落後，為避免供電不穩，建議「非核家園」延至二○三五年（原目標二○二五年）。他昨赴立法院備詢時，有立委問及是否仍同意過去主張？起初陳明真並未正面回應，最後鬆口如果非核家園延到二○三五年，可以減輕供電壓力。

前民進黨不分區立委陳明真去年十二月接任核安會主委，他昨赴立法院備詢。國民黨立委柯志恩指出，陳明真在二○二二年的媒體投書曾提到，台灣綠能嚴重落後，在核電廠和部分火力發電廠陸續除役下，擔心供電不穩，建議非核家園應延長到二○三五年，詢問陳明真現在是否還認同此說法。

陳明真回應，當時時空背景是第四天然氣接收站環評尚未通過，而能源議題是國家上位政策、也屬於國安議題，並未正面回應。柯志恩持續追問下，陳最後鬆口表示，「如果（非核家園）可以延到二○三五年，可以減輕（供電）壓力是真的」。

多位立委也關心國內新核能技術研究進度，國家原子能研究院長高梓木表示，新核能技術研究分為核融合、SMR（小型模組化反應爐）；其中核融合部分為「磁約束高溫電漿研究整合型計畫」，今年開始執行第二期的二年計畫，希望在二○二七年建構完成台灣首座小型球形托卡馬克實驗裝置（FIRST）並進行試運轉，預計投入經費約一．三億元。

SMR方面，高梓木表示，因應二○三○年美國首座商業型SMR問世，國原院兩週前向國科會申請四年期SMR大規模計畫─「壓水式小型模組化反應器爐心模擬與隔震技術先期研究計畫」，系統性研究SMR國際趨勢，盼幫助穩定供電、促進低碳化，作為未來產業或國家政策引進參考。該計畫也涵蓋不同型態反應器研究，部分可消除九成以上高階核廢料，將向國科會爭取每年一億元以上規模經費。

台灣最後一座運轉中核電廠、核三廠二號機將於下月運轉執照屆期，立法院民眾黨團日前拋出重啟核三公投案。陳明真表示，核三廠當年安全評估只評估四十年，能否繼續安全運轉必須再評估，並非公投通過就可延役，台電必須提出申請，核安會將依核安管制判斷，核准或駁回。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財