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中油頭城地熱電廠 拚5月底完工

2025/04/25 05:30

經濟部昨舉辦「二○二五台灣國際地熱論壇」。（記者廖家寧攝）經濟部昨舉辦「二○二五台灣國際地熱論壇」。（記者廖家寧攝）

經濟部：地熱能電廠已完成6座

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部昨舉辦二○二五台灣國際地熱論壇，台灣中油指出，中油在宜蘭頭城已有數口地熱井探鑽完成，並開始建設地面設施，目標五月底完成地熱電廠建置，後續再進行測試及發電。

經濟部次長賴建信表示，能源安全與自主性是台灣能源政策重點，台灣蘊藏豐富的地熱資源，地熱也在台灣能源政策中具重要地位，目前已完成六座地熱能電廠建置，今年將有更多地熱能電廠併網。

中油董事長方振仁表示，中油在肩負淨零政策任務上是責無旁貸，加速達成台灣地熱資源的開發目標，地熱不但是乾淨能源，也具備基載電力的特質，中油也提出三大策略，包括「從探勘到發電」、「從獨資到合資」，以及「先研發後市場」，加速我國地熱推進。

深層地熱 員山已鑽1.8公里

談及中油在地熱開發的進程，方振仁指出，中油在宜蘭頭城已鑽了數口井，並已著手建設地面設施以供發電，目標要在五月底完成地熱電廠，進行後續測試以及發電。

方振仁表示，中油也與中研院合作，就深層地熱的開發進行評估，去年十月在宜蘭員山著手探鑽全台第一口深層地熱探測井，目標深度是四公里，目前已鑽到一．八公里；地質條件確實與當初預估時有所出入，但過程中所發現的參數資訊，能讓團隊評估員山地下資源的量能與分布特性，作為未來地熱發電的重要參考。

研究集中宜蘭、大屯火山群

方振仁表示，中油未來將在其他區域進行深層地熱的研究，主要是聚集在宜蘭地區及大屯火山群地區，盼能將台灣地熱資源發展至最大規模，中油也將擴大所有鑽井量能，並引進國外技術、機具與人力。

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