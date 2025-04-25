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關稅衝擊》 中國失業潮湧現 美物價蠢動

2025/04/25 05:30

由於美國總統川普對中國大部分進口商品徵收的關稅高達一四五％，還永久取消了八百美元以下小額包裹的免稅政策，導致中國許多工廠訂單減少，並讓部分工人休無薪假。圖為美國大賣場架上的中國製休閒鞋。（法新社檔案照）由於美國總統川普對中國大部分進口商品徵收的關稅高達一四五％，還永久取消了八百美元以下小額包裹的免稅政策，導致中國許多工廠訂單減少，並讓部分工人休無薪假。圖為美國大賣場架上的中國製休閒鞋。（法新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於美國總統川普對中國大部分進口商品徵收的關稅高達一四五％，還永久取消了八百美元以下小額包裹的免稅政策，導致中國許多工廠的訂單減少，開始放慢生產速度並讓部分工人休無薪假。美國聯準會（Fed）發布褐皮書報告指出，由於川普的關稅措施，美國部分地區已開始出現物價上漲和經濟活動放緩的情況，並可能出現裁員潮。

跨境電商暫停發貨 中企停工裁員

英國「金融時報」報導，代表二千多個商家的深圳「跨境電子商務協會」會長王馨表示，許多商家非常焦慮，已告知工廠和供應商暫停或延後發貨，這導致一些工廠停產一到兩週。

東莞的德鴻電器製品公司宣布自四月十一日起暫停運作，全體員工放假一個月；生產內視鏡檢查套件、主要銷往美國的杭州Stellarmed公司已通知員工尋找新工作。負責人表示：「不知道此情況會多久，我們只能靜觀其變，完全無能為力。」

關注中國製造業勞動狀況的香港「中國勞工通訊」創辦人韓東方說，目前還不清楚工廠停工範圍有多廣，中國製造業的重組將是個長期過程，工人將成為犧牲品。

路透報導，根據Fed的最新褐皮書報告，轄下十二個行政區中有幾區的經濟展望明顯減弱，尤其是關稅導致的不確定性上升，有行政區報告價格正在快速變化或即將大漲，暗示企業即將裁員。

芝加哥聯邦準備銀行報告，一家機械製造公司的供應商每天都在改變價格；一名零售業分析師預期，大多數價格上漲將在今年下半年顯現，零售商預計把近三分之一的關稅增加成本轉嫁給消費者。

亞特蘭大聯邦準備銀行報告顯示，越來越多企業提到，因需求疲軟或成本壓力上升，計畫進行小幅度裁員。

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