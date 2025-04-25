川普喊協議、中嗆假消息 美財長坦承美中談判艱難

美國總統川普週二表示，未能與美國達成協議的國家，最快在未來二或三週內重新課徵對等關稅。（美聯社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普週二轉變立場，表示他願意大幅下調對中國的一四五％關稅；他說，「我們將與中國達成公平協議」，至於何時降關稅，「取決於他們」。中國外交部發言人郭嘉昆昨回應，「這些都是假消息，兩國沒有展開關稅磋商或談判，更談不上達成協議」。

美國財政部長貝森特週二在摩根大通舉行的一場投資會議上坦承，與中國的貿易戰難以持續，預料不久將「降級」；但他也說，「儘管沒有一方認為現狀是可持續的，但我確實認為與中國的談判將非常艱難」。

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貝森特隔日表示，在貿易談判可以進行前，美國對中國課徵的一四五％關稅，以及中國對美國的一二五％關稅皆須下降，但美國不會採取單邊行動。他說，目前的關稅水準形同禁運，兩國貿易破裂並不符合任一方利益。

美立場未軟化 不會單方面調降對中關稅

華爾街日報昨披露，川普政府正考慮將中國產品關稅降至約五十％至六十五％之間，同時計畫採取類似去年底眾院美中戰略競爭特別委員會提出的分級議案，對美國不具國安威脅的商品徵收三十五％關稅，對具戰略意義的商品課徵至少一○○％關稅。白宮發言人德賽表示，「關稅決定只會由總統直接做出，其他任何說法純屬臆測」。

未達協議國家 川普撂話：2至3週內重啟對等關稅

川普週二指出：「預料對中國的關稅將大幅下降，但不會降至零。」白宮發言人李威特昨強調，川普對中國的立場並未軟化，美國不會單方面降低對中國關稅。

目前約有九十至一百個國家尋求與美國達成關稅協議；川普表示，「我們將會達成很棒的協議」，至於那些未能與美國達成協議的國家，他最快將在未來二或三週內重新課徵「對等關稅」。

白宮證實 川普擬豁免汽車業部分關稅

白宮昨證實，計畫讓汽車業者豁免部分關稅，但未說明細節；金融時報前一天披露，此舉將讓汽車零件免於美國總統川普的鋼鋁關稅以及因芬太尼議題而對中國課徵的關稅。

儘管川普將汽車排除於「對等關稅」之外，但汽車業仍面臨鋼鋁二十五％關稅、進口汽車二十五％關稅，以及即將課徵的汽車零件關稅等衝擊，汽車製造商與汽車政策組織一再遊說川普減輕關稅重擔。

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