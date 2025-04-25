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4100億特別條例》藍白質疑 綠力挺建構強韌經濟

2025/04/25 05:30

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，政院回應在野黨訴求，特別預算從最初的880億元，加碼至4100億元，短期可因應關稅衝擊，其次是推動中長期的產業支持與轉型，呼籲在野黨共同支持，為台灣建構更強韌的經濟安全體系。（記者廖振輝攝）民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，政院回應在野黨訴求，特別預算從最初的880億元，加碼至4100億元，短期可因應關稅衝擊，其次是推動中長期的產業支持與轉型，呼籲在野黨共同支持，為台灣建構更強韌的經濟安全體系。（記者廖振輝攝）

〔記者劉宛琳、林哲遠、李文馨／台北報導〕行政院昨通過規模四一○○億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，將送立法院審查。國民黨團書記長王鴻薇說，國民黨團支持撥補外銷產業、農業、勞工和勞健保，但對撥補台電一千億礙難同意，加強國土韌性的一千五百億仍待商榷。民眾黨團總召黃國昌質疑，該預算是以美國高關稅之名、行大偷渡之實。

藍：不同意撥補台電

對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，該條例短期可以因應關稅衝擊，其次是推動中長期的產業支持與轉型，呼籲在野黨共同支持，為台灣建構更強韌的經濟安全體系。

王鴻薇昨說，特別預算中的兩千五百億看不出與美國關稅有什麼關聯，包括撥補台電的一千億和加強國土韌性的一千五百億，占整體六成。另外，卓榮泰刻意封殺對國人普發現金一萬元，並說這對解決美國對等關稅沒有具體幫助，那撥補台電、加強國土韌性對美國對等關稅的因應有什麼關聯？這兩千五百億就是為了阻擋普發現金一萬元。

民眾黨團也質疑，此份預算是以美國川普政府的高關稅之名、行大偷渡之實；黨團副總召張啓楷則稱，會將撥補台電的一千億元砍掉；立委黃珊珊認為，特別條例是否有將未來與美談判的內容放入？賴總統常喊提高國防預算，但條例中的「國土安全」，是否擴大對美採購？都沒有看到。

綠：穩物價顧民生 撥補台電一兼二顧

吳思瑤則回應，特別預算從最初的八八○億元，行政部門採納國民黨主席朱立倫建議後，將規模擴大、加碼至四一○○億元，回應了在野黨的訴求。至於撥補台電一千億元是為了穩定物價、照顧民生、抑制通膨，這與因應關稅可能帶來的壓力是一致的，可以一兼二顧。

吳思瑤說，特別條例四一○○億元的財源是歲計賸餘，依法規規定，用於國家當前最迫切需要且最具全面性的事務上，在正當性、效果上都比普發現金二三○○億的方案更可行、更合理、更合規。

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