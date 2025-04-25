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4100億特別條例》出口支持加碼至930億 新增50億助中小企

2025/04/25 05:30

經濟部昨在行政院院會報告「支持方案之放寬要件說明」，原來支持方案八八○億元，增加汰舊換新的50億元，整體經費達930億元，藉以加大力道協助中小企業。 圖為卓揆主持記者會說明4100億特別條例草案。 （記者劉信德攝）經濟部昨在行政院院會報告「支持方案之放寬要件說明」，原來支持方案八八○億元，增加汰舊換新的50億元，整體經費達930億元，藉以加大力道協助中小企業。 圖為卓揆主持記者會說明4100億特別條例草案。 （記者劉信德攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕經濟部昨在行政院院會報告「支持方案之放寬要件說明」，原來支持方案八八○億元，增加汰舊換新的五十億元，整體經費達九三○億元；經濟部次長何晉滄表示，正評估協助業者汰舊換新的補助比例如何分配，藉以加大力道協助中小企業。

認定資格放寬 估22萬家廠商受惠

經濟部產發署長邱求慧表示，為協助企業因應衝擊，工業支持措施方面，提供金融支持包括貿易融資利息減碼一二○億元、外銷貸款優惠保證加碼六十億元、中小微企業貸款加碼五十億元，認定資格由營業額衰退十五％放寬至十％，預估共有廿二萬餘家廠商受惠。

邱求慧說明，在研發轉型補助二百億元與爭取海外訂單一百億元方面，放寬為直接或間接受到美國關稅政策影響就可提出申請，受惠業者約五七○○家。

何晉滄解釋，只要業者能舉證因為受到關稅影響，像是下游出貨商可能被退貨，導致貨品無法順利出貨等，都可以算遭受間接影響，提得出佐證資料都能申請。

邱求慧表示，租稅優惠部分，產業創新條例提供研發與設備支出抵減擴大適用，適用範圍新增人工智慧（AI）及節能減碳，支出上限由十億元提高至二十億元；另產創條例也放寬創投適用門檻，適用優惠出資額門檻由三億元降為一．五億元；放寬新創適用條件方面，新創事業公司由成立未滿兩年放寬為五年，投資門檻由一百萬元降至五十萬元。

勞動部提出安定就業措施，參訓勞工薪資補助由三個月增加至六個月，事業單位補助額度由一九○萬元增加至三五○萬元；受衝擊勞工協助再就業方面，除放寬適用產業類別，雇主僱用獎助由每月五千元增加至六千元；協助青年接軌職場部分，獎勵額度由每月八千元增加至一萬元，請領次數增加至兩次。

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