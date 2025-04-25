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4100億特別條例》全數以歲計賸餘支應 撥補台電、勞健保

2025/04/25 05:30

行政院會昨通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，草案規模4100億元，由行政院長卓榮泰（中）主持記者會說明。（記者劉信德攝）行政院會昨通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，草案規模4100億元，由行政院長卓榮泰（中）主持記者會說明。（記者劉信德攝）

鎖定產業、就業、民生、國土安全韌性4主軸 擴大支持範圍

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院院會昨通過規模四一○○億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案。行政院長卓榮泰在院會後記者會說明，特別條例涵蓋四大主軸、十項措施，包含國土安全韌性編列一五○○億元、社會支持一六七○億元、產業支持方案九三○億元，全數以歲計賸餘支應；其中社會支持一六七○億元包括撥補健保二百億元、撥補勞保一百億元、挹注台電財政健全一千億元。實施時間回溯到今年三月十二日，施行到二○二七年十二月卅一日。

撥補勞健保各100億、200億 挹注台電1000億

卓揆強調，因應美國關稅新政，總統賴清德與行政團隊積極跟業者展開超過十場座談會，瞭解第一線產業衝擊與訴求，但全球貿易秩序重整，加上複雜的地緣政治變化，政府需要做好萬全準備，「不只雨天不收傘、還要加大範圍」，因此才以支持產業、安定就業、照顧民生、強化韌性為核心四大主軸，提出特別條例。

卓揆說，十大措施包括提供企業金融支持；提升產業競爭力；協助企業開拓多元市場；支持勞工安定就業；強化農業金融支持、提升產業競爭力及協助開拓多元市場；強化高等教育人才培育；挹注台灣電力、全民健保及勞工保險基金；加強照顧弱勢族群及提供關懷服務；強化國土防衛能量；提升資通作業環境及設備。

國土韌性匡列1500億 強化海巡資安防衛

卓揆指出，國土安全韌性編列一五○○億元；經濟韌性共九三○億元，包括產業支持方案八八○億元與後續增加擴大內需、汰舊換新的五十億元；社會支持一六七○億元，其中弱勢族群關懷一七○億元、高等教育人才培育二百億元、撥補健保二百億元、撥補勞保一百億元、挹注台電財政健全一千億元，合計四一○○億元。

卓揆特別提到，過去一年來，地緣政治的關係，台灣海空遭遇許多灰色侵擾，包括國土防衛及海巡設施都需要改善強化提升，且資安就是國安，數發部去年統計，台灣每秒受到一．五萬次的網路攻擊，是其他國家的四倍，必須提升資通作業環境及設備，強化運作效率與備援韌性。

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