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強化安全韌性 擬編4100億 政院通過特別條例草案 拚GDP成長保3

2025/04/25 05:30

4100億元特別條例預算分配4100億元特別條例預算分配

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院院會昨通過四一○○億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案；行政院秘書長龔明鑫表示，若特別條例與預算盡快實施，今年經濟成長率可望符合國際貨幣基金（IMF）預估的二．九％、甚至更高。

龔明鑫指出，美國關稅政策持續變化，但政府對企業與社會支持沒有辦法等待；二○一九年武漢肺炎疫情時，行政院很快在二○二○年二月通過特別條例與預算，當時預估台灣會因疫情而負成長，但當年經濟成長率達三．四％，特別條例與預算發揮非常大功能。

他說，美國對台關稅原宣布三十二％，在此情況下，可能衝擊經濟成長約○．四到一．五％，但IMF最新世界經濟展望，台灣是少數逆勢上修的國家，從二．七％調高至二．九％，而多數國家成長被下修。

涵蓋範圍廣 對企業、勞工幫助大

他指出，特別條例涵蓋範圍廣，例如國土防衛韌性的採購或建置，也會對企業、勞工就業有非常大幫助，若盡快落實特別條例與預算，台灣今年經濟成長率可達二．九％、甚至更高。

因特別條例涵蓋撥補勞健保、台電等，遭質疑是彌平今年度遭砍的中央總預算？行政院長卓榮泰解釋，今年原就打算透過特別條例來充分合理善用歲計賸餘，當時歲計賸餘約三千億元，加上關稅衝擊，才提出一個綜合性特別條例，經費上限四一○○億元，「與原先規模加起來差不多」。

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