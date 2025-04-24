盤勢分析》三大法人齊買 創史上第二大漲點

台股昨日三大法人齊買，終場加權指數大漲845.71點，創史上第二大漲點。圖為示意圖。（資料照）

由於美國財長替美中貿易戰緩頰，避險情緒降溫激勵美股強彈，台股昨日由權值股台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）領軍積極表態，帶動台股開高走高，終場加權指數大漲845.71點，創史上第二大漲點、收在19639.14點，成交量約2755億元。

三大法人昨罕見同步站在買方，外資買超263.7億元、投信買超30.17億元、自營商買超1.28億元，合計買超295.15億元；外資台指期淨空單昨增加614口，累積外資台指期淨空單為27745口。

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聯邦投信指出，從基本面來看，關稅緊張氛圍雖有緩和，但預期實質影響仍然可觀，不過台股基本面穩健且具競爭力，投資人可關注今年主流成長趨勢股，電子看好AI相關的半導體、伺服器、PCB族群、蘋果概念股和低軌道衛星；傳產則看好電力、生技醫療和機器人概念股。

元大投顧分析，大盤走勢受制於交易氣氛保守，量能大幅萎縮，下彎月線與4月7日跳空缺口形成多方壓力，就連兩年線也無法迅速站回，還須慎防弱勢技術型態下，指數震盪打底的可能性。（記者張慧雯）

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