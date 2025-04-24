晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

盤勢分析》三大法人齊買 創史上第二大漲點

2025/04/24 05:30

台股昨日三大法人齊買，終場加權指數大漲845.71點，創史上第二大漲點。圖為示意圖。（資料照）台股昨日三大法人齊買，終場加權指數大漲845.71點，創史上第二大漲點。圖為示意圖。（資料照）

由於美國財長替美中貿易戰緩頰，避險情緒降溫激勵美股強彈，台股昨日由權值股台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）領軍積極表態，帶動台股開高走高，終場加權指數大漲845.71點，創史上第二大漲點、收在19639.14點，成交量約2755億元。

三大法人昨罕見同步站在買方，外資買超263.7億元、投信買超30.17億元、自營商買超1.28億元，合計買超295.15億元；外資台指期淨空單昨增加614口，累積外資台指期淨空單為27745口。

聯邦投信指出，從基本面來看，關稅緊張氛圍雖有緩和，但預期實質影響仍然可觀，不過台股基本面穩健且具競爭力，投資人可關注今年主流成長趨勢股，電子看好AI相關的半導體、伺服器、PCB族群、蘋果概念股和低軌道衛星；傳產則看好電力、生技醫療和機器人概念股。

元大投顧分析，大盤走勢受制於交易氣氛保守，量能大幅萎縮，下彎月線與4月7日跳空缺口形成多方壓力，就連兩年線也無法迅速站回，還須慎防弱勢技術型態下，指數震盪打底的可能性。（記者張慧雯）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財