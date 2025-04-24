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預售屋買氣砍半 創近5年同期新低

2025/04/24 05:30

專家觀察近期全台預售屋揭露情形，以房價飆漲快速區域量縮較為明顯。（記者徐義平攝）專家觀察近期全台預售屋揭露情形，以房價飆漲快速區域量縮較為明顯。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕全台預售屋買氣急凍。今年一、二月合計僅揭露七千餘件，較去年同期的一．九六萬餘件、衰退超過六十四％，更創近五年同期新低。房仲業者指出，四月初因美國關稅議題引發股災與全球經濟不確定性，預期將拉長新建案完銷時間，墊高建案開發成本，可關注後續新案房價是否出現動搖。

可關注新案房價是否動搖

信義房屋彙整一、二月全台與六都預售屋揭露件數，其中新北市、桃園市等少數都會區突破千件，分別約一五二七件、一三五二件，台北市僅五九五件；與去年同期相較，台中市年減約七十九％、高雄市年減約七十六％，新北市、桃園市及台南市的年減幅全數超過五成，僅台北市年減約十一％。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，一、二月雖有農曆春節因素，但可觀察到全台預售案揭露件數明顯量縮，直接反映房市搶買心態已經消散，轉為謹慎購屋，少數賣得動的新案，多具備近捷運站、總價控制得當、大基地與性價比等關鍵特色。

完銷拉長 成本加重「多殺多」

曾敬德提醒，觀察近期全台預售屋揭露情形，以房價飆漲快速區域量縮較為明顯，也凸顯民眾進入購屋冷靜期，要注意美國關稅議題引發的股災後續效應，若股災導致後續整體房市買氣更加停滯，將會拉長新案完銷時間，導致建商開發新案的成本持續加重，甚至房市可能將出現多殺多的風險。

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