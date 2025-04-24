晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台積電建高雄6廠？ 經長：水電有準備

2025/04/24 05:30

台積電日前法說會上宣布，未來數年將在台灣興建11座晶圓廠和4座先進封裝廠。圖為興建中的高雄P5廠。（資料照）台積電日前法說會上宣布，未來數年將在台灣興建11座晶圓廠和4座先進封裝廠。圖為興建中的高雄P5廠。（資料照）

力挺根留台灣 只要提早通知 就能及時協助

經濟部長郭智輝昨表示，目前經濟部掌握上，台積電高雄第6座廠的土地與水電都有所準備。（圖取自國會頻道）經濟部長郭智輝昨表示，目前經濟部掌握上，台積電高雄第6座廠的土地與水電都有所準備。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長郭智輝昨赴立法院備詢時表示，未來台積電要擴廠，經濟部絕對大力支持，台積電若在高雄蓋第六座廠，相關的土地與水電都有所準備。

台積電十七日法說會上宣布，未來數年將在台灣興建十一座晶圓廠和四座先進封裝廠；二奈米進度上，台積電預計二○二五年下半年開始量產，廠區位於新竹和高雄科學園區。

立委關切台積電在台灣設廠規劃，目前台積電高雄五座廠都正在建造中，當地也預留第六座廠的空間，如果未來要擴展至第六座廠，甚至第七座、第八座，相關配套可支持台積電根留台灣嗎？

郭智輝說，經濟部支持台積電根留台灣，台積電高雄第六座廠土地、水電的準備，都早在經濟部規劃中；至於未來如果要在高雄繼續蓋第七座、第八座，就要提早通知經濟部，才能及時協助水電與土地規劃。

廠區群聚 資源管理上愈近愈有效率

郭智輝指出，就管理層面上考量，廠區能夠發揮群聚效應，資源管理上確實愈近愈有效率。

立委也關切台積電赴美投資進度與規模，郭智輝僅簡短答覆，經濟部投審會尚未收到台積電投資案申請資料，詳細情況應詢問台積電。

另美國針對半導體、生技醫藥啟動二三二調查，美國陸續與日本、韓國展開談判。郭智輝說，台灣在半導體領域上具強而有力的議價能力，「所以不管美國再怎麼調，傷害的是美國的消費者」，但二十奈米以下的成熟製程可能「會有一些問題」，台灣可先觀察日韓談判經驗、當作借鑑再調整對策，對台灣而言，這樣的順序反而有利。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財