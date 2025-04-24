台積電建高雄6廠？ 經長：水電有準備

台積電日前法說會上宣布，未來數年將在台灣興建11座晶圓廠和4座先進封裝廠。圖為興建中的高雄P5廠。（資料照）

力挺根留台灣 只要提早通知 就能及時協助

經濟部長郭智輝昨表示，目前經濟部掌握上，台積電高雄第6座廠的土地與水電都有所準備。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長郭智輝昨赴立法院備詢時表示，未來台積電要擴廠，經濟部絕對大力支持，台積電若在高雄蓋第六座廠，相關的土地與水電都有所準備。

台積電十七日法說會上宣布，未來數年將在台灣興建十一座晶圓廠和四座先進封裝廠；二奈米進度上，台積電預計二○二五年下半年開始量產，廠區位於新竹和高雄科學園區。

請繼續往下閱讀...

立委關切台積電在台灣設廠規劃，目前台積電高雄五座廠都正在建造中，當地也預留第六座廠的空間，如果未來要擴展至第六座廠，甚至第七座、第八座，相關配套可支持台積電根留台灣嗎？

郭智輝說，經濟部支持台積電根留台灣，台積電高雄第六座廠土地、水電的準備，都早在經濟部規劃中；至於未來如果要在高雄繼續蓋第七座、第八座，就要提早通知經濟部，才能及時協助水電與土地規劃。

廠區群聚 資源管理上愈近愈有效率

郭智輝指出，就管理層面上考量，廠區能夠發揮群聚效應，資源管理上確實愈近愈有效率。

立委也關切台積電赴美投資進度與規模，郭智輝僅簡短答覆，經濟部投審會尚未收到台積電投資案申請資料，詳細情況應詢問台積電。

另美國針對半導體、生技醫藥啟動二三二調查，美國陸續與日本、韓國展開談判。郭智輝說，台灣在半導體領域上具強而有力的議價能力，「所以不管美國再怎麼調，傷害的是美國的消費者」，但二十奈米以下的成熟製程可能「會有一些問題」，台灣可先觀察日韓談判經驗、當作借鑑再調整對策，對台灣而言，這樣的順序反而有利。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法