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台灣資安館 前進日本IT展

2025/04/24 05:30

駐日代表李逸洋出席日本IT Week中台灣資安館的開幕儀式，現場座無虛席。（記者徐子苓攝）駐日代表李逸洋出席日本IT Week中台灣資安館的開幕儀式，現場座無虛席。（記者徐子苓攝）

9廠商攜手開館 駐日代表：台日4面向深化合作

台日友好也展現在館中的主權符號，台灣大方在館中秀出好幾面國旗，並未遭到日方禁止。（記者徐子苓攝）台日友好也展現在館中的主權符號，台灣大方在館中秀出好幾面國旗，並未遭到日方禁止。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／日本東京報導〕台灣資訊安全協會（TWISA）本週率領九家台灣廠商前進東京，參加日本最大科技展IT Week，並首度設立台灣資安館。駐日代表李逸洋昨出席開幕式時表示，台日可以在供應鏈資安、人才交流、新創技術、政策與標準制定四方面，深化資安合作。

台灣資訊安全協會（TWISA）本週率領九家台灣廠商前進東京，參加日本最大科技展IT Week，並首度設立台灣資安館。（記者徐子苓攝）台灣資訊安全協會（TWISA）本週率領九家台灣廠商前進東京，參加日本最大科技展IT Week，並首度設立台灣資安館。（記者徐子苓攝）

建立跨國供應鏈資安認證制度

李逸洋受訪指出，供應鏈資安合作上，因為台日雙方在半導體供應鏈合作密切，台積電與工研院合作推動供應鏈資安標準SEMI E187，在大廠帶動要求下，台灣已逐步落實供應鏈資安，如何建立「跨國供應鏈資安認證制度」，是雙方可以深化合作的地方。

在資安人才交流上，兩國都面臨資安人才短缺問題，應建立雙邊資安人才交流，與日本政府、大學和企業進行實務導向的技術合作，可以引進台灣的人才培育競賽經驗，與日本共同舉辦賽事和演練。

技術合作方面，李逸洋說，台灣資安新創很有活力，這次台灣資安館的台廠都擁有自研資安產品和技術，希望參展能促成台灣資安新創與日本大型企業、SI（系統整合商）合作，共同開發產品推廣市場。

在標準制定的合作上，台灣推動資安超過二十年，已訂定資安法、建立資安分級制度，台日未來在資安合規、AI資安倫理上可協調立場，共推亞太地區的資安規範與標準整合。

資安協會理事長、台灣資安大聯盟會長涂睿珅分析，日本除了具有鄰近性外，市場是台灣的好幾倍，但因行事風格謹慎，日本在資安方面推動較緩慢；而台灣技術很厲害，長年被對岸網攻「鍛鍊」出的產品和情資，都是可和日本交流的強項，近年台廠赴日參展後，已有好幾家成功在當地設點。

多面台灣國旗在館中大方秀出

台日友好也展現在館中的主權符號。有業者透露，先前參加其他國家主辦的展覽，主辦國為了避免中國抗議，都要求台灣不要秀出國旗，但這次IT Week中，台灣大方在館中秀出好幾面國旗，並未遭到日方禁止。

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