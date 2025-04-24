美列10大環境不公平貿易 點名中國

美國貿易代表署指稱，中國漁業部門每年獲得巨額補貼和遠洋漁船在其他國家沿海水域非法捕撈。圖為中國漁船停靠在舟山港。（法新社資料照）

補貼漁業、在他國海域非法捕撈

〔編譯盧永山／綜合報導〕每年四月二十二日是「世界地球日」，美國貿易代表署（USTR）在社群平台Ｘ上公布十項傷害環境並削弱美國企業的不公平貿易行為，包括中國漁業部門每年獲得巨額補貼和遠洋漁船在其他國家沿海水域非法捕撈，以及巴西環保法規不嚴和執法寬鬆導致森林砍伐面積擴大，使巴西農業生產獲得不公平貿易優勢等。

USTR首先點名巴西，指其環境法規薄弱與執法寬鬆，使得巴西森林砍伐在二○二一年創十五年新高，讓牧場主在農業生產上取得不公平優勢，美國對巴西的農業貿易逆差去年達七十億美元；巴西在黃豆、玉米、肉類、家禽及其他農產品上，都是美國的主要競爭對手。

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該機構接著提及中國，稱中國擁有全球最大的捕魚船隊，約有五十六．四萬艘漁船，漁獲量占全球十五％。中國每年也對漁業部門提供六十億美元不公平補貼，居全球之冠，其遠洋漁船經常在其他國家沿海水域非法作業，嚴重違反國際認可的勞工權利，美國漁民無法與中國的有害捕撈作法競爭，導致全球市場湧入大量非法低價的漁獲。

USTR指出，全球因非法、未報告、不受規範（IUU）的捕魚損失估計達數百億美元，而美國漁業部門占這些損失的很大部分。IUU捕魚會耗盡已過度捕撈的魚類資源，並扭曲市場中海鮮的真實成本，損害美國漁民的生計，且與跨國犯罪組織、毒品與人口販運、強迫勞動等問題密切相關。

該機構表示，墨西哥未能有效遏止在美國位於「美國灣」（墨西哥灣）專屬經濟區內的非法捕撈行為，並稱全球一些最大的捕魚國和補貼國，包括印度、印尼、馬來西亞、墨西哥、泰國和越南，都尚未提交接受世界貿易組織（WTO）漁業補貼協定的文件。

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