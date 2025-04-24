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川普軟硬兼施︰美中談不成 美自訂協議

2025/04/24 05:30

美國總統川普表示，中國須與美國達成協議，若談不成，就由美國制定協議。（法新社資料照）美國總統川普表示，中國須與美國達成協議，若談不成，就由美國制定協議。（法新社資料照）

未來對中國關稅將大幅降低 但不會歸零

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國財長貝森特週二表示，預期美中關稅戰近期內會降溫，但坦承與北京的談判尚未啟動；川普總統稍後表示，他不會對北京打強硬牌，但中國須與美國達成協議，若談不成，就由美國來制定協議，未來對中國關稅將大幅降低，但不會歸零。由於市場預期美中貿易緊張將降溫，美股收盤大漲，帶動週三全球股市勁揚。

貝森特週二在出席摩根大通於華府舉行的投資人閉門會議時表示，美國對中國的進口關稅提高至一四五％，中國也對美徵收一二五％進口關稅，在此關稅稅率下，雙方形同禁運，沒有人相信現狀是可持續的，預期美中關稅戰近期內會降溫，將提供市場喘息的訊號，並強調川普的政策目的並非是讓美中脫鉤。

貝森特︰達成全面協議 恐需2～3年

貝森特也坦承，與中國的談判尚未啟動，雙方達成全面性協議可能需要兩至三年時間。

川普週二稍後在白宮被記者問及，是否同意貝森特有關美中關稅戰近期內將降溫的說法，他並未正面回應，只說「我們與中國相處得很好」，並強調自己不會對中國打強硬牌，對中國非常友善，但中國須與美國達成協議，否則將無法在美國進行貿易，若談不成、就由美國來制定協議，「那將是一個對大家都公平的協議」，並透露未來對中國關稅將大幅降低，但不會歸零。

川普在出席美國證券交易委員會（SEC）主委亞特金斯（Paul Atkins）的宣誓就職儀式後也受訪說，自己無意開除聯準會（Fed）主席鮑爾，但希望他在降息方面更主動一點，現在是降息的完美時刻。

白宮發言人李威特表示，已有十八國針對對等關稅協議提案，希望與美國達成協議，川普政府貿易團隊本週將與三十四個國家開會討論。

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