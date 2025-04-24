IMF調高成長 國發會：不可掉以輕心

國發會副主委高仙桂昨表示，雖然國際經濟預測結果給予台灣相當大的肯定，但絕對不能對關稅變化的可能影響掉以輕心。（資料照）

台灣是四小龍唯一上修國家

〔記者吳欣恬／台北報導〕IMF（國際貨幣基金）二十二日晚間公布「世界經濟展望」報告，當中台灣今年經濟成長率預估值從二．七％上修到二．九％，是亞洲四小龍中唯一上調的國家。國發會副主委高仙桂昨表示，雖然國際經濟預測結果給予台灣相當大的肯定，但絕對不能對關稅變化的可能影響掉以輕心。

高仙桂昨赴立法院經濟委員會就「美國實施進口產品國安調查」進行專案報告並備質詢。立委邱議瑩質詢指出，國發會二月景氣燈號續呈黃紅燈，但國泰金控最新公布的國民信心調查，景氣現況樂觀指數創六十個月新低，政府與民間觀察出現明顯落差。

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她解釋，信心指數很容易受到當前事件的衝擊和影響，目前美國關稅政策不確定性持續存在，而且時常變化，民眾難免會受到這些事件的影響，表現出信心的不支持。

高仙桂指出，IMF最新報告把台灣今年經濟成長率預測值從二．七％上調到二．九％，高於新加坡的二．○％、香港的一．五％及韓國的一％；國際信評機構標普（S&P Global Ratings）本週一也公布維持台灣主權信用評等為「AA+」，展望「穩定」，標普認為台灣有其優勢，不會受到美國關稅政策太大的衝擊。

高仙桂分析，台灣為出口導向的經濟體，易受外在情勢影響，國發會也密切觀察，未來台灣整體經濟表現，可能會受到川普政府關稅政策影響，包括九十天豁免期、台美關稅稅率談判，以及二三二條款調查結果，因為其中很多都是台灣主力出口產品；還有美中貿易戰、台灣企業轉單及移轉生產基地的能力，都需持續關注。

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