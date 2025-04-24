關稅是前菜 金研院︰美元美債才是主菜

美國相關政策還未塵埃落定，關稅可能只是「前菜」或手段，後面的美元匯率與美債才是真正的「主菜」。（路透資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國總統川普推動新關稅政策，撼動全球資本市場。金融研訓院金融穩定研究中心主任陳鴻達昨示警，目前美國相關政策還未塵埃落定，關稅可能只是「前菜」或手段，後面的美元匯率與美債才是真正的「主菜」。

金研院昨發布「地緣政治關鍵議題報告：川普的下一步─關稅大戰的回顧與展望」，分析川普下一步有三個可能方向，包括美債與匯率的改革、自由貿易協定的復活及迫使中國進行體制改革。

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陳鴻達指出，不管是美國傳統基金會出版的「使命與領導─保守派的承諾」，或是白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）的「重建全球經貿體系手冊」，都主張必須改革全球貿易體系，而對等關稅只是第一步。

米蘭認為，美元被許多國家當作外匯儲備，這種需求造成美元幣值被不合理推高，進而阻礙美國出口，因此主張模仿一九八五年的「廣場協議（Plaza Accord）」，要求主要國家一起推動降低美元幣值，並暫時稱為「海湖莊園協定（Mar-a-Lago Accord）」；其報告甚至建議用「高關稅」或「不提供軍事保護傘」，來迫使相關國家配合。

陳鴻達分析，各國若大量拋售美國公債，將推升公債利息，進而加重美國債務負擔，美國不排除會要求延長各國持有美國公債期間，同時要求聯準會（Fed）降息、其他國家央行升息，以降低資金湧入美國購買美元資產，來壓低美元幣值；甚至可能要求外國人投資美債必須付費（user fee），即目前外國人購買美國公債的利息所得可享免繳聯邦所得稅優惠，未來恐會改變。他警告，這些可能措施都將對全球金融市場造成劇烈震撼。

陳鴻達分析，關稅應該只是川普迫使眾人來協助處理匯率與美債的手段，最終還是要處理美中爭霸議題；與各國簽署自由貿易協定是達成此目標的一項利器，即美國透過對等關稅讓各國重新選邊站隊，同時可達成其地緣政治目標。

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