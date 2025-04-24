晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

關稅是前菜 金研院︰美元美債才是主菜

2025/04/24 05:30

美國相關政策還未塵埃落定，關稅可能只是「前菜」或手段，後面的美元匯率與美債才是真正的「主菜」。（路透資料照）美國相關政策還未塵埃落定，關稅可能只是「前菜」或手段，後面的美元匯率與美債才是真正的「主菜」。（路透資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國總統川普推動新關稅政策，撼動全球資本市場。金融研訓院金融穩定研究中心主任陳鴻達昨示警，目前美國相關政策還未塵埃落定，關稅可能只是「前菜」或手段，後面的美元匯率與美債才是真正的「主菜」。

金研院昨發布「地緣政治關鍵議題報告：川普的下一步─關稅大戰的回顧與展望」，分析川普下一步有三個可能方向，包括美債與匯率的改革、自由貿易協定的復活及迫使中國進行體制改革。

陳鴻達指出，不管是美國傳統基金會出版的「使命與領導─保守派的承諾」，或是白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）的「重建全球經貿體系手冊」，都主張必須改革全球貿易體系，而對等關稅只是第一步。

米蘭認為，美元被許多國家當作外匯儲備，這種需求造成美元幣值被不合理推高，進而阻礙美國出口，因此主張模仿一九八五年的「廣場協議（Plaza Accord）」，要求主要國家一起推動降低美元幣值，並暫時稱為「海湖莊園協定（Mar-a-Lago Accord）」；其報告甚至建議用「高關稅」或「不提供軍事保護傘」，來迫使相關國家配合。

陳鴻達分析，各國若大量拋售美國公債，將推升公債利息，進而加重美國債務負擔，美國不排除會要求延長各國持有美國公債期間，同時要求聯準會（Fed）降息、其他國家央行升息，以降低資金湧入美國購買美元資產，來壓低美元幣值；甚至可能要求外國人投資美債必須付費（user fee），即目前外國人購買美國公債的利息所得可享免繳聯邦所得稅優惠，未來恐會改變。他警告，這些可能措施都將對全球金融市場造成劇烈震撼。

陳鴻達分析，關稅應該只是川普迫使眾人來協助處理匯率與美債的手段，最終還是要處理美中爭霸議題；與各國簽署自由貿易協定是達成此目標的一項利器，即美國透過對等關稅讓各國重新選邊站隊，同時可達成其地緣政治目標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財