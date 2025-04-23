有感降溫 Q1五行庫新增房貸年減307億

中央銀行昨公布第一季五大銀行新增房貸金額二○七五．五億元，較去年同期大減三○七億元，房市明顯降溫。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕在政府打炒房以及銀行自主控管房貸下，中央銀行昨公布三月五大銀行新增房貸利率二．二六四％、創下二○○九年一月一日以來逾十六年新高；第一季五大銀行新增房貸金額二○七五．五億元，較去年同期大減三○七億元，房市明顯降溫。

央行每個月公布台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀等五大銀行新承作房貸金額與利率，向來被視為房市風向球。根據統計，三月五大銀行新增房貸金額八二○．○九億元，月增二一○．六七億元，是今年新高。

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央行官員解釋，主要反映三月六都買賣移轉棟數回升至一萬八二一一棟；與去年同期相比，六都買賣移轉棟數年減二十三．六二％，第一季五大銀行新增房貸則年減三○七億元，無論從移動平均數或年增率來看，都還是在下降趨勢中；其中，五大銀行三月新承做新青安貸款三一六億元，占比下滑至三十八．五八％。

在房貸利率上，央行自去年三月之後基準利率已連續四季未動，但三月五大銀行新增房貸利率二．二六四％，月增○．○一九個百分點，連續九個月走高。央行官員指出，房貸利率上揚主要是央行與金管會、財政部在政府「健全房市方案」的政策導引，以及銀行自身加強風險控管，調整房貸利率所致。

至於美國新關稅政策衝擊全球金融市場，是否會間接影響房市？官員認為，僅以三月數字來看影響尚不明顯，還需一段時間觀察。

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