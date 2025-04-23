3月失業率略回升 對等關稅變數大

主計總處公布3月失業率3.35％、續創25年同月最低。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布三月失業率三．三五％、續創二十五年同月最低，但較二月上升○．○一個百分點、連續兩個月走升，主因年後轉職潮持續；經季節調整後失業率三．三六％、上升○．○一個百分點。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，目前勞動市場穩定，因轉職者陸續找到工作，四月失業率應會下降，但對等關稅是一大變數。

勞動市場穩定 4月應會下降

根據調查，三月就業人數一一六一萬人，月減六千人、年增二．九萬人；一至三月就業人數平均一一六一．五萬人、年增三．五萬人。三月失業人數則為四十．三萬人、月增一千人，其中對原有工作不滿意而失業者增加三千人，初次尋職失業者減少二千人。

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按年齡層觀察，十五至十九歲失業率八．三二％、二十至二十四歲十一．三五％。主計總處表示，青年族群多為初次尋職，處職場調適階段，因此失業率較高；隨著工作逐漸穩定，失業率呈下降，二十五至二十九歲失業率五．七三％，三十至三十四歲為三．四三％。

勞動力低度運用指標方面，三月「四週失業人數」為四十一萬人、月增二千人；「工時不足就業人數」為十一．三萬人、月減五千人；潛在勞動力人數為十三．一萬人、月減三千人。

至於美國對等關稅政策對勞動市場的影響，譚文玲表示，對等關稅有九十天緩衝期，若有衝擊，應會在下半年慢慢顯現。

但目前不確定性非常高，未來發展難以預測，若對勞動市場產生衝擊，應是加班工時及正常工時先反映，因為需求下降，業者以降低工時因應，接下來會反映在失業率。

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