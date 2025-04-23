Q1外銷訂單寫次高 Q2搶單待觀察

我國今年第一季訂單金額1494.7億美元，寫史上次高紀錄，圖為基隆港貨櫃正在裝卸。（歐新社）

關稅兩樣情 有客戶提前拉貨 也有客戶轉趨觀望

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處昨公布三月及第一季外銷訂單統計，三月訂單金額五三○．四億美元，月增七．三％、年增十二．五％；第一季訂單金額一四九四．七億美元，寫史上次高，年增十二．一％。統計處長黃于玲表示，雖然因關稅因素有部分廠商表示有客戶提前拉貨，但也有廠商反映客戶轉趨觀望、下單相對保守，第二季外銷訂單是否有搶單效應，仍待觀察。

黃于玲說，三月外銷訂單還是在於人工智慧（AI）、高效能運算與雲端產業需求熱絡帶動訂單成長，但傳統貨品因需求偏弱，加上部分產品受到海外同業低價搶市，客戶下單保守觀望。

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電子及資訊通信產品接單成長

按貨品別觀察，受惠新興科技應用需求，帶動電子及資訊通信產品接單成長，三月接單分別年增二十一．八％、十一．四％；光學器材因半導體產業用光學檢測及量測設備訂單續增，加上面板及光學鏡頭接單成長，三月接單年增十．四％。

傳統貨品方面，因自動化設備及部分工具機訂單成長，機械三月接單年增二．三％；化學品、塑膠橡膠製品則因海外同業低價競爭，加上客戶採購保守觀望，致接單減少，分別年減八．七％、六．一％，基本金屬則因鋼鐵市場需求仍弱，年減三．八％。

統計處預估，四月接單金額五○○億至五二○億美元，年增六．二％至十．四％。談及川普關稅變數，黃于玲說明，少數廠商反映客戶因關稅因素有提前拉貨，也有廠商產品未銷往美國、不受影響，另少數廠商反映客戶仍在觀望，下單也相對保守。

三月海外生產比四十五．五％，較去年減少一．二個百分點。談及未來是否因美國本土製造政策導致海外生產比升高，黃于玲認為，往美國遷移會是趨勢，這牽涉到全球供應鏈重組，也可能會有更多廠商遷往台灣，仍待關稅政策明朗穩定後再判斷較妥。

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