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低調開館台日心照不宣 美法德等12國家館力挺

2025/04/23 05:30

駐日大使李逸洋（右圖右起）、玉山數位科技株式會社榮譽會長黃志芳、日本台灣交流協會理事長谷崎泰明在會前合影比讚。（記者林翠儀攝）駐日大使李逸洋（右圖右起）、玉山數位科技株式會社榮譽會長黃志芳、日本台灣交流協會理事長谷崎泰明在會前合影比讚。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／大阪廿二日報導〕在中國強力打壓下，大阪世博Tech World館二十二日正式開館，台日雙方沒有邀請任何具官方色彩人士上台致辭，但彼此心照不宣，包括美德法澳星等十二個世博國家館的代表出席，在日台僑及日本人士等數百人參加，場面盛大但低調。

「Tech World館」22日正式開館剪綵，包括美德法澳星等12個世博國家館的代表出席。（記者林翠儀攝）「Tech World館」22日正式開館剪綵，包括美德法澳星等12個世博國家館的代表出席。（記者林翠儀攝）

中國強力打壓 場面仍盛大

開館典禮邀請雲門舞集演出，駐日大使李逸洋、日本台灣交流協會理事長谷崎泰明、日本國際博覽會協會副事務總長高科淳也，以及新加坡、印尼、美國、法國、西班牙、澳洲、德國、史瓦帝尼、秘魯、塞爾維亞、拉脫維亞、摩納哥等十二個國家館、Signature Project主題館等十三個世博展館代表出席。

多位超級粉絲連日排隊

二○二五年大阪關西世界博覽會十三日開幕，至今已有逾八十萬人次進場參觀，TECH WORLD館走精緻路線，一天只開放三千人入場，有多位「超級粉絲」連日排隊、熱血入館；負責策劃的玉山數位科技株式會社榮譽會長黃志芳說，很多人參觀後都「熱淚盈眶」。

「熱淚盈眶」代表很多層面的意涵，除了沈浸式的展場體驗讓人驚豔外，Tech World館從策劃到正式開館，中共的壓力如影隨形；為了不讓東道主日本為難，即使連Tech World的縮寫「TW」都避免使用。

出席開館典禮的國策顧問陳天隆，本身也是關西地區極具影響力的台灣僑領；他表示，這次Tech World參展得來不易，大阪市政府非常支持，在大阪具有高度影響力的政治團體維新會也很挺台，昨天正式入館參觀，讓他非常感動，尤其是台灣生產的晶片在世界扮演關鍵角色，讓他印象更為深刻。

前世博企劃員參觀 內心感慨

前大阪世博的企劃人員大場博之，曾在Tech World館企劃和建造時期從旁協助，他獲邀參觀後也差點熱淚盈眶，形容心情就像看著自己的孩子出世一樣，內心充滿感慨和喜悅。

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