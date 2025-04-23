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財經青紅燈》預算爭議宜解不宜結

2025/04/23 05:30

114年度中央政府總預算遭藍白凍結1381億元，行政院將全數解凍案送至國會，盼立法院在短時間內全部解凍。（資料照）114年度中央政府總預算遭藍白凍結1381億元，行政院將全數解凍案送至國會，盼立法院在短時間內全部解凍。（資料照）

美國總統川普發動關稅戰，全球貿易秩序大亂，各國無不受到波及。為因應高額關稅衝擊，行政院第一時間宣布880億元支持方案，但90天豁免期結束，台灣若真的被加徵32%對等關稅，相關衝擊絕非880億元可以彌補；因此，政府須盡速與美方談判，而我方談判籌碼無非是擴大採購與投資，這些都要動用龐大預算，值此關鍵時刻，朝野預算爭議宜解不宜結。

今年度中央政府總預算遭刪減2076億元、凍結1381億元，加上藍白強行通過「財政收支劃分法」，中央須增加釋出3753億元給地方。中央政府一下子被挖走大量財源，儘管去年全國稅收超出預算5283億元，但歸屬中央政府為3757億元，根本不夠支應預算缺口；何況，稅收實徵數超出預算數部分，須待審計部審定後才能動用，根本緩不濟急。

藍白立委大砍總預算及惡修財劃法，行政部門一再強調，此舉危及中央財政穩健，不利各項重大建設及社會福利政策推動，且未來恐影響政府因應國際重大事件。如今，川普祭出對等關稅，雖然尚未正式實施，但已對金融市場造成重擊，川普只給90天豁免期，政府一方面要爭取與美方談判，一方面要擬訂方案以減輕企業及勞工衝擊，同時還要為預算傷腦筋，陷入「左支右絀」境地。

然而，在野黨大幅刪減及凍結預算，卻又質疑各部會不向立法院提出解凍報告。行政院長卓榮泰昨說明原委，並表示近日會將解凍案全數送交立法院，拚全數解凍，同時對財劃法及總預算案聲請釋憲。眼看預算爭議有解，國民黨團又質疑政院刻意延宕預算解凍，要求卓榮泰公開道歉，朝野再度陷入口水之爭。

面對如此國際重大變局，未來發展牽動台灣命運，朝野口水之爭大可不必，人民已厭倦政治惡鬥，朝野真的要停止內耗，解決預算爭議是當務之急，讓行政部門有足夠的預算因應變局。（鄭琪芳）

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