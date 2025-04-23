海空運市場 亞洲熱、美國冷／中菲行︰美國線且戰且走

中菲行空運總裁邱鈞榮表示。川普對等關稅打亂海空運市場，海空運市場未來 展望也只能「且戰且走」。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕美國總統川普對等關稅打亂海空運市場，貨攬業者中菲行（5609）表示，在關稅豁免期90天下，東南亞市場趕出貨、需求熱絡；而美中關稅互課破100%下，市場觀望氣氛濃厚，由於川普關稅政策仍有變數，對於海空運市場未來展望也只能「且戰且走」。

美國貨量砍半 歐洲淡季增班

中菲行空運總裁邱鈞榮指出，今年第一季延續2024年，空運需求強勁，且油價每桶降到85美元，原本預期今年還是不錯的一年，但在川普祭出關稅下，中國到美國貨機班次大幅縮減，航空艙位需求驟減，不少電商紛紛宣布5月開始停止出貨到美國，甚至專做美國線的貨運代理商預期貨量會減少一半。

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而在中國電商、終端產品另闢戰場下，中國到亞洲各地航班熱絡，甚至曼谷、雅加達、馬來西亞等貨量都暴增，而貨量也開始往歐洲轉移，原本4月歐洲線空運不是旺季，但已有航空公司開始增班，華航（2610）現在每週各增一班貨機飛往盧森堡及法蘭克福，且艙位吃緊供不應求。

邱鈞榮說，台灣到美國的空運貨以伺服器為主，目前台灣到美西空運價格每公斤280元、美東290元，但價格還有協商空間，「有貨好商量」，而直飛歐洲的價格是220元，無協商空間。

在海運市場方面，中菲行海運副總裁林永川說，因高關稅衝擊，中國往北美的航班大減班，而近洋線受惠在東南亞設廠的電子業者趕貨下，貨量增加，繼第一季淡季不淡後，第二季可望續強；而歐洲線因氣候不佳，且碼頭運作效率不彰，出現塞港情形，預期5月中旬前的價格、貨量都可持穩，5月中旬後則期盼有漲價空間。

林永川說，北美線去年長約價不佳，因此今年長約價較去年有20-25%的漲幅，但目前海運價、量不好，因此長約價從過去每年5月執行，今年將會延後2週實施，且大客戶要求全年不能收取相關附加費GRI。

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