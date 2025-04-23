台灣ETF走向國際 星馬印度合作意願高

投信投顧公會理事長劉宗聖(右一)日前參加香港亞洲資產管理雜誌論壇，亞洲各交易所對台灣ETF發展表達高度興趣。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕台灣ETF（指數股票型基金）市場蓬勃發展，規模已超過新台幣6.6兆元，亞洲各國紛紛前來取經，據了解，台灣ETF不只第三季可能會出現「台日互掛ETF」，繼香港、泰國、日本交易所後，包括新加坡（星）、馬來西亞、印度等當地交易所也表達高度興趣，欲與台交流與合作。

規模破6.6兆 Q3台日互掛

2025年3月底ETF發行公司家數18家，總檔數達267檔，整體ETF規模逾6.6兆元，占全體基金規模比重達67%、寫下新高，主要是自2017年以後債券、台股ETF高速成長，進一步帶動ETF蓬勃發展。

請繼續往下閱讀...

而台股ETF表現突出，不僅僅只滿足於國內市場，去年底金管會就宣布，為打造亞洲資產管理中心，預計今年第三季台灣與日本ETF將相互在對方交易所掛牌，市場傳出願意雙向跨境發行ETF的是野村投信，也就是說，繼台灣香港互掛ETF後，日本將是第二例。對投信業者來說，台灣ETF產品可進一步拓展海外市場，同時也能提供投資人更多產品。

凱基證00952 泰國掛牌

除香港、日本與台灣「互掛ETF」外，凱基證券今年1月也宣布成功發行連結凱基優選台灣AI 50 ETF（00952）與凱基台灣優選高股息30 ETF（00915）的DR（存託憑證）在泰國證交所掛牌。

投信投顧公會理事長劉宗聖指出，不只香港、日本、泰國，他日前參加香港亞洲資產管理雜誌論壇，與國際專業機構分享台灣亞洲資產中心與ETF發展現況時，印度交易所也表達與台灣交流意願。

他認為，日前公布的「全球金融中心指數（GFCI）」，台北在119個城市排名第70，想要提高台北在全球金融中心的排名，其中一種可行的方式就是增加「國際曝光度」，透過台灣ETF產品走向國際的方式，積極與各國交易所交流，成為另一行銷亮點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法