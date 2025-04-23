晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台灣ETF走向國際 星馬印度合作意願高

2025/04/23 05:30

投信投顧公會理事長劉宗聖(右一)日前參加香港亞洲資產管理雜誌論壇，亞洲各交易所對台灣ETF發展表達高度興趣。（業者提供）投信投顧公會理事長劉宗聖(右一)日前參加香港亞洲資產管理雜誌論壇，亞洲各交易所對台灣ETF發展表達高度興趣。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕台灣ETF（指數股票型基金）市場蓬勃發展，規模已超過新台幣6.6兆元，亞洲各國紛紛前來取經，據了解，台灣ETF不只第三季可能會出現「台日互掛ETF」，繼香港、泰國、日本交易所後，包括新加坡（星）、馬來西亞、印度等當地交易所也表達高度興趣，欲與台交流與合作。

規模破6.6兆 Q3台日互掛

2025年3月底ETF發行公司家數18家，總檔數達267檔，整體ETF規模逾6.6兆元，占全體基金規模比重達67%、寫下新高，主要是自2017年以後債券、台股ETF高速成長，進一步帶動ETF蓬勃發展。

而台股ETF表現突出，不僅僅只滿足於國內市場，去年底金管會就宣布，為打造亞洲資產管理中心，預計今年第三季台灣與日本ETF將相互在對方交易所掛牌，市場傳出願意雙向跨境發行ETF的是野村投信，也就是說，繼台灣香港互掛ETF後，日本將是第二例。對投信業者來說，台灣ETF產品可進一步拓展海外市場，同時也能提供投資人更多產品。

凱基證00952 泰國掛牌

除香港、日本與台灣「互掛ETF」外，凱基證券今年1月也宣布成功發行連結凱基優選台灣AI 50 ETF（00952）與凱基台灣優選高股息30 ETF（00915）的DR（存託憑證）在泰國證交所掛牌。

投信投顧公會理事長劉宗聖指出，不只香港、日本、泰國，他日前參加香港亞洲資產管理雜誌論壇，與國際專業機構分享台灣亞洲資產中心與ETF發展現況時，印度交易所也表達與台灣交流意願。

他認為，日前公布的「全球金融中心指數（GFCI）」，台北在119個城市排名第70，想要提高台北在全球金融中心的排名，其中一種可行的方式就是增加「國際曝光度」，透過台灣ETF產品走向國際的方式，積極與各國交易所交流，成為另一行銷亮點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財