財經青紅燈》勞動缺口連年擴大

史上最低出生率、以及即將邁入超高齡社會等雙重拉扯，造成台灣本土勞動力缺口連年擴大，只能不斷增加移工人數。根據內政部資料顯示，自2022年起，台灣粗出生率已連三年低於6‰，即便2024年是龍年，粗出生率僅5.76‰，創史上新低，顛覆傳統習俗龍年出生率相對其他生肖要高一些的觀念。

再觀察台灣65歲以上人口占比，2024年12月已超過19%，貼近高齡人口占比20%以上的超高齡社會，人口老化、少子化造成壯年人口負擔越來越沉重，更持續加大本土勞動力缺口，反觀移工占台灣勞動力的比重則連年拉高。

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根據內政部最新統計，2024年外國人在台居留人數高達94.8萬人，過去10年大增31.1萬人、增幅將近49%，而外國人居留身分別，以移工占多數，2024年達71.2萬人，占居留人數比重約75.1%。

再觀察近10年移工人數走勢，2015年約53.3萬人，2024年增加到71.2萬人，過去10年增加17.9萬人、增幅達33.5%，再對照過去10年來外國人居留人數走勢，移工增加占比高達57.5%，也就是過去10年每增加1.74名外國人居留，就有1人身分別是移工。

而移工來台主要從事的產業，以製造業、看護以及營建三類缺工嚴重的產業比重較高，至於來台移工主要分布縣市，2024年統計以桃園市最多、有12.5萬人，第二是台中市、有9.8萬人，第三則是新北市、有9萬餘人，三縣市合計移工數達31.3萬人，占全國移工總數比重近44%。

最後，觀察各縣市外國人居留人數中的移工比重，其中澎湖縣、彰化縣占比超過9成，占比低於7成的則有台北市、新竹市、基隆市、新北市以及花蓮縣。（記者徐義平）

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