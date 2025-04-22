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四月報價》急單效應 顯示器續漲╱提前拉貨 電視面板持平

2025/04/22 05:30

顯示器急單效應帶動4月報價續漲，TV已提前備貨，價格持平。（記者陳梅英攝）顯示器急單效應帶動4月報價續漲，TV已提前備貨，價格持平。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕根據研調機構TrendForce4月下旬最新報告顯示，雖然顯示器與筆電都取得對等關稅90天暫時豁免，不過顯示器急單效應顯著，4月報價有望續漲，NB廠商態度保守，報價持平；另一方面，電視面板因提前拉貨，下游庫存已增加至一定水位，致使4月電視面板報價全面轉為持平。

TrendForce研究副總范博毓指出，4月起TV面板需求出現修正跡象，品牌客戶庫存水位提升，加上關稅政策仍具不確定性，導致多數品牌自4月起下修訂單，僅少數客戶第二季需求略增。

TrendForce預估，主要品牌第二季採購季增2%，已較先前預估下修。因需求轉弱，面板廠態度轉趨保守，計畫透過5月產能調控穩定供需，以減少價格下滑風險，TV面板價格預估4月將全面持平。

至於IT面板則反應分歧。顯示器受惠90天對等關稅豁免，部分品牌積極備貨，希望可以在豁免期限前盡可能拉高出貨規模，面板零組件也有一定程度的受惠，讓顯示器面板價格仍有機會保持上漲動能。

NB廠態度保守 報價持平

然而，因關稅措施的不確定性因素仍多，面板廠仍會擔心後續需求大幅轉弱的可能性，價格上漲幅度不敢太過積極，4月漲幅與3月相當，Open Cell面板漲幅約在0.2~0.3美元，至於面板模組的漲幅，21.5吋約上漲0.2美元，23.8吋與27吋約上漲0.2~0.3美元不等。

NB面板雖也有90天暫時豁免，但品牌備貨不見積極，主因東南亞組裝產能未完全到位及關稅變動風險高，即便有急單需求，零組件備料不足也限制供應，整體供應鏈操作趨於謹慎，4月NB面板價格預估仍全面持平。

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